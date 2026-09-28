Ben Gvir ensalza desde la Explanada de las Mezquitas "las muchas cosas sucedidas" desde los ataques del 7-O

Archivo - Un militar israelí junto a la Cúpula de la Roca en la Explanada de las Mezquitas, conocida también como el Monte del Templo. - Oren Ziv/dpa - Archivo

MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, ha realizado este lunes una nueva visita a la Explanada de las Mezquitas, desde donde ha destacado que los israelíes "pueden alegrarse por las muchas cosas sucedidas" tras los ataques del 7 de octubre de 2023, antes de defender que las autoridades "convirtieron en un infierno las vidas de los terroristas".

"La masacre del 7 de octubre fue un dolor masivo y enorme, un gran dolor. Sin embargo, hoy, tres años después, en la fiesta del Súcot, una fiesta de alegría, podemos alegrarnos de las muchas cosas que han pasado desde entonces", ha indicado durante la visita al lugar, conocido como Monte del Templo por los judíos y como Noble Santuario por los musulmanes.

Así, ha recalcado que Israel "es ahora dueño del Monte del Templo", según el diario 'The Times of Israel'. "Somos los dueños de las prisiones. Hemos convertido en un infierno la vida de los terroristas. Hemos distribuido pistolas, hemos creado escuadrones de seguridad civil", ha enumerado, antes de recalcar que "la nación de Israel está en el camino hacia una victoria total".

La visita ha sido inmediatamente criticada por Harun Nasrudín, miembro del brazo político del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), quien ha advertido contra "el aumento de las incursiones de los colonos y la profanación de la bendita mezquita de Al Aqsa por parte de Ben Gvir", a quien ha tildado de "extremista" y "criminal". Así, ha pedido "una acción firme y efectiva a todos los niveles para detener los intentos de judaización (de Jerusalén Este) y disuadir a la ocupación de su continuada agresión".

Nasrudín, quien es además jefe de la oficina de Hamás para Asuntos de Jerusalén, ha reseñado que acciones como la de Ben Gvir "suponen una continuación de los crímenes del extremista gobierno de ocupación contra el pueblo palestino y sus lugares sagrados", al tiempo que ha argüido que "se enmarcan en un plan sistemático contra la mezquita de Al Aqsa y Jerusalén, para que cambien sus características de identidad árabe e islámica".

"Estos crímenes no tendrán éxito gracias a la firmeza y la resiliencia de los habitantes de Jerusalén y su oposición a todos los planes de judaización", ha dicho, antes de hacer un llamamiento a la "resistencia" contra "los planes de la ocupación y los proyectos de judaización en Jerusalén y la Mezquita de Al Aqsa", según un comunicado publicado por el grupo islamista palestino.

Las visitas de altos cargos israelíes --entre ellos Ben Gvir, quien ha realizado varias en los últimos años-- al complejo suelen llevar aparejadas la condena de las autoridades palestinas y jordanas, encargadas de velar por el 'statu quo', que impide a los judíos rezar en la Explanada de las Mezquitas, si bien la Policía ha tolerado rezos limitados cuando escolta a fieles que entran en el lugar.