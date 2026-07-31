Ben Gvir felicita con ironía a Sánchez por la crisis de Ceuta y propone que acoja a la población de Gaza

Archivo - Itamar Ben Gvir - Europa Press/Contacto/Tomer Neuberg/Jna Press

MADRID 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, ha dedicado al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, un mensaje jocoso por la crisis migratoria que ha estallado en la ciudad de Ceuta y le ha invitado a que "dé refugio a toda la población de Gaza que desee emigrar".

Decenas de miles de migrantes, unos 60.000, según el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, han entrado a la ciudad autónoma desde Marruecos desde el jueves, en una crisis migratoria que ha llevado a varios países de la Unión Europea a exigir la suspensión de España del espacio Schengen.

"Mis felicitaciones al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, por su profundo compromiso con la acogida de la inmigración y la "diversidad humana", ha escrito Ben Gvir, conocido por sus declaraciones incendiarias contra los palestinos y a favor de una limpieza étnica en Gaza, en su cuenta de redes sociales.

"Como alguien que demuestra una gran preocupación por Hamás y los residentes de Gaza", ha añadido Ben Gvir, "le llamo a traducir las palabras en hechos: abra las puertas de España y conceda refugio a los residentes de Gaza que solicitan emigrar" en lo que ha descrito como una "excelente oportunidad para contribuir un poco más a la "diversidad humana" de España.