Ben Gvir porta un pin con forma de soga en apoyo a su plan de pena de muerte a "terroristas"

Archivo - El líder del partido ultraderechista israelí Otzma Yehudi, Itamar Ben Gvir - Ilia Yefimovich/dpa - Archivo

MADRID 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Seguridad Nacional de Israel, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, y otros miembros de su partido han portado este lunes insignias doradas con la forma de una soga durante una reunión de una comisión parlamentaria que sopesa la aprobación de la pena de muerte para palestinos condenados por el asesinato de israelíes.

Ben Gvir ha indicado en su cuenta en la red social X que tanto él como otros miembros de Oztma Yehudit han decidido llevar estos pines durante la reunión de la comisión de Seguridad "como símbolo del compromiso con aprobar la ley" y "como mensaje claro de que los terroristas merecen morir".

"Es hora de la pena de muerte para los terroristas", ha manifestado Ben Gvir en su mensaje, publicado en medio de las deliberaciones, que llegan después de que la legislación recibiera el mes pasado luz verde en primera lectura, si bien desde entonces ha sufrido diversos cambios en su redacción.

Así, ha subrayado durante sus declaraciones ante la comisión que la aplicación de la pena de muerte podría ser "por la horca, la silla eléctrica o incluso la eutanasia", antes de agregar que, pese a las críticas de la Asociación Médica de Israel a este extremo, ha recibido "cientos de llamadas de médicos" pidiendo que "informe de cuándo empezar".

Ben Gvir se ha mostrado además orgulloso del deterioro de las condiciones de detención de los palestinos en prisiones de Israel, con más de un centenar de muertos desde su llegada al cargo a principios de 2023. "Vi publicado esta mañana que, bajo Ben Gvir, han muerto 110 terroristas. Dicen que nunca ha pasado algo así desde la fundación del Estado", ha dicho.

A pesar de negar que el Servicio de Prisiones tenga responsabilidad en estas muertes, argumentando que estas personas "llegaron enfermas o heridas", ha reiterado que no va a disculparse por poner fin a los "campamentos de verano" que, según él, eran antes de su llegada al cargo las prisiones de Israel, según ha informado el diario 'The Times of Israel'.

El proyecto presentado por el partido ultraderechista Otzma Yehudit contempla la pena capital para personas condenadas por el asesinato de israelíes "de forma intencionada o por negligencia" si el acto está motivado por "racismo u hostilidad hacia la población" y "es cometido con el objetivo de dañar al Estado de Israel o el renacimiento del pueblo judío".

Por ello, a pesar de que el texto no menciona directamente a los palestinos, los elementos contemplados los dejan como únicos posibles condenados por estos hechos, excluyendo de la pena capital a los israelíes responsables del asesinato de palestinos.