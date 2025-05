Benedetti denuncia a la extitular de Justicia de Colombia tras acusarlo de "injerencias" en su cartera

MADRID 16 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior de Colombia, Armando Benedetti, ha anunciado que emprenderá acciones legales contra Ángela María Buitrago, hasta este jueves titular de la cartera de Justicia, después de renunciar al cargo denunciando "intentos de injerencia" por parte de éste.

"Ya estoy cansado. Acabo de dar poder para demandar a la exministra de Justicia por injuria y calumnia", ha informado en un escueto mensaje en su cuenta de la red social X.

Durante un acto público, ha negado las acusaciones de Buitrago alegando que carecen de fundamento y que solo busca perjudicar su labor política. "Ella dice que la llamé para unos puestos y eso es mentira. Ella está actuando así porque la sacaron del Ministerio, así que por eso la denunciaré", ha reiterado.

Estas declaraciones de Benedetti llegan poco después de que Buitrago haya asegurado a W Radio y Caracol Radio que tanto éste como la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Angie Rodríguez, le solicitaron la destitución "de una persona en particular adscrita al Ministerio de Justicia, de la unidad de sistemas penitenciarios" a través de llamadas y mensajes para realizar nuevos nombramientos.

"El tema en particular es que cuando uno está en un cargo público, hay actuaciones que intentan cambiar las cosas que se hacen en el Ministerio de Justicia, y en particular cambiar a las personas por personas que no tienen capacidad, una injerencia en el desarrollo, una injerencia en la actividad y una injerencia en la función", ha señalado la ahora exministra.

Buitrago ha defendido que la persona "ha venido desempeñando bien" su trabajo, además que "yo soy la competente para sacar a una persona de esa dirección".

Preguntada por el papel del presidente, Gustavo Petro, en estos acontecimientos, ha explicado que "en marzo yo le mandé una comunicación (...) le comenté mi posición de seguir manejando el Ministerio de Justicia sin presiones".