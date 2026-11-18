Archivo - Imagen de archivo de una reunión de trabajo de la Coalición de Voluntarios para Ucrania en el Palacio del Elíseo, a 13 de julio de 2026, en París (Francia). - Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa - Archivo

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Representantes de los más de 30 países que componen la Coalición de Voluntarios se dan cita este jueves en Berlín, la capital alemana, para tratar de cerrar filas en torno a Ucrania y asegurar que Europa tenga voz y presencia directa en las negociaciones de paz con Rusia.

La cumbre, que ha sido convocada por el canciller de Alemania, Friedrich Merz, contará con la asistencia del presidente francés, Emmanuel Macron, así como del primer ministro británico, Andy Burnham; dos países que encabezan la iniciativa y siguen apostando por el despliegue de una fuerza internacional una vez se logre un alto el fuego definitivo en Ucrania.

También está previsto que acuda el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, además de los enviados especiales de Estados Unidos, Steve Witkoff y Jared Kushner, principales mediadores estadounidenses encargados de coordinar con Ucrania y los socios europeos las garantías de seguridad y la recuperación económica tras la guerra.

Del lado español asistirá el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, que se sumará al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, al presidente del Consejo Europeo, António Costa, y a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que espera debatir su propuesta de financiación adicional para Ucrania de cara a 2027.

"Los esfuerzos diplomáticos ya se han puesto en marcha y esperamos que no sea en vano. Nuestro equipo está trabajando de la forma más constructiva posible. Necesitamos un final digno a esta guerra y garantías de seguridad para Ucrania", ha expresado el propio Zelenski con vistas a la cumbre.

El mandatario ucraniano ha admitido, no obstante, que las conversaciones están siendo "difíciles", pero se ha mostrado expectante respecto a la cita de mañana: "Vamos a trabajar para tomar medidas concretas en el proceso de negociación".

Merz, que acogerá el encuentro, ha subrayado que la agenda se centrará en la vía diplomática y las garantías de seguridad una vez finalizado el conflicto, sin dejar de lado la idea de que el futuro de Ucrania está profundamente ligado a la seguridad en Europa.

Además, busca garantizar un futuro apoyo a Ucrania, que insiste en la importancia de reforzar sus sistemas de defensa antiaérea y lograr que las ayudas se materialicen lo antes posible para hacer frente a los ataques rusos, más allá de "la teoría".

Para la Coalición de Voluntarios, que defiende en la necesidad de tener voz en el marco del proceso de diálogo sobre el futuro del continente, el objetivo sigue siendo el mismo: conseguir una paz duradera y justa.

MANIOBRAS MILITARES

La cumbre llega en pleno desarrollo en suelo polaco de las maniobras 'Koalicja 26.2' por parte de los once países que contribuyen a las operaciones militares de la Fuerza Multinacional, cuyo despliegue terrestre, aéreo y marítimo en Ucrania está previsto una vez se alcance un acuerdo de alto el fuego con Rusia.

Un total de 24 naciones tienen compromisos militares formales en el marco de la coalición, de la que forman parte casi todo el bloque comunitario, aliados como Canadá y Australia y socios como Japón, que ofrecen su respaldo con equipamiento o financiación.

Los países actualmente activos de la Fuerza Multinacional que emana de la coalición, véase Francia, Reino Unido, Alemania, Polonia, España, Bélgica, Países Bajos, Estonia, Lituania, Suecia y Turquía, participan en unos ejercicios que fueron anunciados en verano por el primer ministro polaco, Donald Tusk, después de un acuerdo alcanzado en París. En el caso de Turquía, la contribución se limita a cuestiones marítimas y no implica un despliegue de tropas en suelo polaco.

Tusk explicó entonces que este paso responde a la escalada de ataques rusos contra Ucrania y a las "las últimas declaraciones" realizadas por el presidente ruso, Vladimir Putin, las cuales afirmó que estaban "repletas de amenazas".

Estas maniobras, que se desarrollarán hasta el 22 de noviembre y cuentan con un total de 2.800 militares de los once países citados, todos ellos bajo el liderazgo de Reino Unido y Francia, están teniendo lugar en la localidad de Nowa Deba, situada a unos 100 kilómetros de la frontera con Ucrania. El cuartel general de la coalición se encuentran en la capital gala, París.

El objetivo es poner a prueba las capacidades de despliegue de la fuerza futura en suelo ucraniano, un contingente llamado a ofrecer las ansiadas garantías de seguridad para Kiev, siempre a petición del Gobierno ucraniano y en base a un marco jurídico definido. Según Londres, las maniobras permiten "poner a prueba la preparación de los aliados para contribuir a la reconstrucción de las Fuerzas Armadas de Ucrania una vez finalice la guerra".

El ministro de Defensa de Reino Unido, Wes Streeting, ha matizado que 300 de los efectivos son británicos --otros 1.100 son franceses, el mayor contingente-- y ha destacado que el ejercicio muestra que el país, "junto con Francia y sus aliados, está redoblando sus esfuerzos para prepararse de cara al día en que llegue la paz a Ucrania". "No se trata de un plan hipotético, sino de una fuerza real, preparada para ayudar a Ucrania una vez que cesen los combates", ha declarado.

"Al liderar esta labor junto a nuestros aliados, estamos protegiendo a Reino Unido y a Europa a largo plazo y cumpliendo nuestro compromiso de mantener el país a salvo. La seguridad de Ucrania es nuestra propia seguridad, y permaneceremos a su lado todo el tiempo que sea necesario", ha reivindicado.

CONVERSACIONES Y POSTURA RUSA

Mientras Estados Unidos y la Unión Europea anuncian respectivos encuentros por separado con representantes de las partes enfrentadas, el propio Zelenski ha insistido en que, en caso de alcanzarse un acuerdo de paz, debe existir un aval sólido de que Rusia no volverá a atacar Ucrania.

Durante las reuniones de la semana pasada en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) por parte de Rusia, Ucrania y Estados Unidos, las autoridades ucranianas incidieron en que no es Moscú el que debe dictar el futuro de Ucrania, por lo que han vuelto a rechazar cualquier cesión de territorio en la región del Donbás, ocupada en la práctica totalidad por el Ejército ruso.

Aunque estas conversaciones --que no han contado con participación europea-- se realizaron a puerta cerrada, se han saldado únicamente con un acuerdo para realizar un intercambio masivo de prisioneros. Kushner, que es también yerno del presidente estadounidense, Donald Trump, explicó desde la ciudad emiratí que "si Europa pudiera identificar a una persona que hablara en su nombre, esto supondría un éxito".

Posteriormente, durante un encuentro informal el 12 de noviembre en Dublín, Irlanda, los enviados estadounidenses acordaron con los países de la UE la incorporación directa de Europa a la mesa de negociaciones mediante el formato E5 --Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y Polonia-- en lugar de contar con un único representante para las conversaciones de paz sobre Ucrania.

Sin embargo, Moscú, que ya ha puesto en duda la legitimidad de este grupo europeo durante las negociaciones, ha tachado el despliegue de estas tropas internacionales en territorio ucraniano como inaceptable y ha advertido de que las consideraría objetivos legítimos de sus ataques.

Así se lo hizo saber el propio Putin a los enviados especiales estadounidenses la semana pasada al abordar un escenario de posguerra, cuando alertó de que esto supondría "retomar el conflicto", habida cuenta de que el despliegue sería entendido como una "nueva amenaza a la seguridad nacional rusa". "Los europeos son conscientes de ello. ¿Y qué escuchamos de ellos? Que, una vez firmado un acuerdo de paz, desplegarán inmediatamente tropas en territorio ucraniano", denunció el presidente ruso.