Bessent anuncia un "acuerdo marco" entre EEUU y China para evitar nuevos aranceles

Archivo - Banderas de Estados Unidos y China tras una pantalla con la palabra 'tariffs', aranceles - Europa Press/Contacto/Andre M. Chang - Archivo

MADRID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ha asegurado este domingo que las negociaciones con China han permitido cerrar un "acuerdo marco" para evitar la imposición de aranceles adicionales del 100 por cien a los productos chinos.

"Creo que hemos alcanzado un marco significativo para que los dos líderes se reúnan el próximo jueves y que se eviten los aranceles", ha afirmado Bessent en declaraciones a la cadena estadounidense ABC desde Kuala Lumpur, en Malasia.

Este mismo domingo donde ha llegado a Malasia el presidente estadounidense, Donald Trump, en su primera escala de una gira diplomática por Asia. Está previsto que Trump se reúna con el presidente chino, Xi Jinping, esta misma semana en Cora del Sur.

También este domingo el representante chino para Comercio Internacional, Li Chenggang, ha confirmado un "consenso preliminar" entre los dos países en el ámbito comercial durante los contactos mantenidos en Malasia, según recogen medios chinos.

Bessent no ha dado detalles del acuerdo alcanzado, pero ha indicado que habrá "algún tipo de aplazamiento" sobre los controles a la exportación de tierras raras anunciados por Pekín. Estos minerales que posee China en gran cantidad han sido uno de los motivos principales de las tensiones comerciales entre las dos potencias.

El responsable estadounidense ha explicado que el documento pactado permitirá que Trump y Xi "tengan una reunión muy productiva". "Creo que será fantástico para los ciudadanos estadounidenses, para los agricultores estadounidenses y para nuestro país en general", ha remachado.