Biden asegura que no permitirá que Trump "nos desvíe de la democracia"

MADRID, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente estadounidense y probable candidato demócrata a las elecciones presidenciales de noviembre, Joe Biden, ha afirmado este viernes que no permitirá que su principal rival, el republicano Donald Trump "nos desvíe de la democracia".

"Me niego a creer que en 2024, nosotros, los estadounidenses, elegiremos desviarnos de lo que nos ha hecho la nación más grande de la historia del mundo: libertad", ha afirmado Trump durante un acto en Pensilvania. "La democracia sigue siendo nuestra causa sagrada y no hay ningún país en el mundo mejor posicionado para liderar al mundo que Estados Unidos", ha remachado.

Para Biden, "la elección está clara: la campaña de Donald Trump trata de él mismo, no de Estados Unidos, no de vosotros". "La campaña de Donald Trump está obsesionada con el pasado, no con el futuro. Quiere sacrificar nuestra democracia, llegar al poder", ha resaltado.

"Nuestra camapaña trata de preservar y reforzar nuestra democracia estadounidense", ha argumentado antes de citar a George Washington quien combatió en una guerra contra Inglaterra con una misión clara: libertad. "Su misión, dijo George Washington, no era menos que una causa sagrada. Esa fue la frase que usó. Causa sagrada. Libertad, democracia. Democracia estadounidense", ha apelado.

Para Biden esta democracia sigue siendo la causa sagrada, "la cuestión más urgente de nuestro tiempo". Así, ha reporchado a Trump que no condenara la violencia política, especialmente tras el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

"Escuchadme claramente: diré lo que no dirá Donald Trump. La violencia política jamás, jamás es aceptable en el sistema político de Estados Unidos. Jamás, jamás, jamás. No tiene cabida en una democracia, ninguna", ha espetado entre el jaleo del público.

Quienes asaltaron el Capitolio el 6 de enero de 2021 eran insurrectos, no patriotas, y la revuelta fue un "asalto violento", no una protesta pacífica. "Al intentar reescribir los hechos del 6 de enero Trump intenta robar la historia igual que intentó robar las elecciones, pero sabemos la verdado porque lo vimos con nuestros propios ojos", ha recordado.

"La nación entera lo vio con terror. El mundo entero lo vio sin poder creérselo y Trump no hizo nada", ha añadido. "Fue una de las peores negligencias cometidas por un persidente en la historia de Estados Unidos. Imaginad que hubiera salido a pedir que pararan... pero Trump no hizo nada", ha rematado.