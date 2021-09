Biden celebra el décimo aniversario del fin de la doctrina que silenciaba al colectivo LGTBI en el Ejército

MADRID, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha celebrado el décimo aniversario de la derogación de la ley 'Don't ask, don't tell' ('No preguntes, no cuentes') que prohibía a los miembros de la comunidad LGTBI hablar sobre su orientación sexual mientras estuviesen sirviendo en el Ejército.

"Hoy hace diez años, se remedió una gran injusticia y finalmente se quitó un peso tremendo de los hombros de decenas de miles de dedicados miembros del servicio estadounidense", ha recordado el presidente Biden.

"La derogación de 'Don't ask, don't tell' (...) ayudó a acercar a nuestra nación a la promesa fundacional de igualdad, dignidad y oportunidades para todos. Eso era lo correcto", ha dicho Biden, para quien Estados Unidos es más fuerte cuando lidera con "el poder del ejemplo" y no con "ejemplo del poder".

"A pesar de servir con extraordinario honor y coraje a lo largo de nuestra historia, más de 100.000 miembros del servicio estadounidense han sido despedidos debido a su orientación sexual o identidad de género, incluidos unos 14.000 bajo esta ley", ha lamentado Biden.

Muchos de estos veteranos recibieron una baja "no honorable", por lo que tanto ellos como sus familias se vieron privados de los servicios y beneficios a los que tenían derecho por haber formado parte del Ejército de Estados Unidos.

"Como presidente, es un honor para mí ser el comandante en jefe del Ejército más fuerte e inclusivo en la historia de nuestra nación", ha celebrado el presidente de Estados Unidos, quien ha destacado algunos de las personalidades del colectivo LGTBI que forman parte de su Administración, como el secretario de Transportes, Pete Buttigieg, o la subsecretaria de la Fuerza Aérea, Gina Ortiz Jones.

"Agradezco todos los días a los miembros del servicio y a los veteranos LGBTQ+ por hacer más fuerte nuestro Ejército y nuestra nación. Debemos honrar su sacrificio continuando con la lucha por la plena igualdad", ha enfatizado.

'No preguntes, no cuentes', es la expresión que coloquialmente había guiado la política oficial sobre la presencia de personas homosexuales y bisexuales en las filas del Ejército de Estados Unidos desde 1994 hasta 2011, cuando el expresidente Barack Obama derogó finalmente la ley.