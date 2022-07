Biden defiende la importancia de que Israel "esté totalmente integrado en la región"

Lapid destaca que Israel "intenta construir una coalición más moderada en Oriente Próximo"

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha defendido este jueves la importancia de que Israel "esté totalmente integrado en la región", después de una reunión con el primer ministro israelí, Yair Lapid, quien es además ministro de Exteriores, en el marco de una visita oficial al país que inició durante la jornada del miércoles.

"Hemos tenido un buen inicio para una relación larga, si Dios quiere. He hablado de lo importante que es, desde mi perspectiva, que Israel esté totalmente integrado en la región", ha dicho, después de los acuerdos firmados desde 2020 entre Israel y Emiratos Árabes Unidos (EAU), Bahréin, Sudán y Marruecos para normalizar sus relaciones diplomáticas.

Asimismo, ha subrayado que "la inmensa mayoría de la población estadounidense, no sólo la Administración, están totalmente entregadas a la seguridad de Israel", mientras que Lapid ha hecho hincapié en que ambos han abordado "la amenaza iraní" y la necesidad de que "no haya un Irán nuclear". "Esto no es sólo una amenaza para Israel, sino para todo el mundo", ha defendido el primer ministro israelí.

Lapid ha apuntado además que ambos han discutido sobre el próximo viaje que realizará Biden a Arabia Saudí, en el marco de su gira regional, y ha incidido en que esta visita es "extremadamente importante para Israel, que intenta construir una coalición más moderada en Oriente Próximo, donde es necesaria desde hace mucho", según ha recogido el diario 'The Times of Israel'.

Tras ello, Biden y Lapid han publicado una declaración conjunta sobre la "asociación estratégica" entre Estados Unidos e Israel en la que han reafirmado los "lazos irrompibles" entre ambos países y "el compromiso duradero de Estados Unidos con la seguridad de Israel".

"Nuestros países reafirman nuevamente que la asociación estratégica entre Estados Unidos e Israel está fundamentada en una base de valores compartidos, intereses compartidos y una verdadera amistad", han subrayado.

Así, el comunicado recoge que "Estados Unidos reitera su firme compromiso a la hora de preservar y fortalecer la capacidad de Israel para disuadir a sus enemigos y defenderse por sí mismo ante cualquier amenaza o combinación de amenazas".

"Estados Unidos reitera que estos compromisos son bipartidistas y sacrosantos y que no son sólo morales, sino compromisos estratégicos de una importancia vital para la seguridad nacional de Estados Unidos", sostiene.

En este sentido, ambos líderes han hecho hincapié en que "Estados Unidos subraya que parte integral de este compromiso es no permitir nunca que Irán se haga con armas nucleares", antes de incidir en que "está preparado para usar todos los elementos de su poder nacional para lograr este resultado".

"Estados Unidos afirma de nuevo su compromiso para trabajar junto a otros socios para hacer frente a la agresión y las actividades desestabilizadoras de Irán, ya sean avanzadas directamente o a través de aliados y organizaciones terroristas como Hezbolá, Hamás y Yihad Islámica", han destacado.

Por su parte, Israel ha dado las gracias a Estados Unidos por su "extenso" apoyo a la hora de "profundizar y ampliar los históricos 'Acuerdos de Abraham'", mientras que ambos países han argüido que los mismos suponen "una adición clave a los tratados estratégicos de paz con Egipto y Jordania, todos los cuales son importantes para el futuro de Oriente Próximo y la causa de la seguridad, prosperidad y la paz en la región".

En esta línea, se han comprometido a "seguir trabajando juntos para combatir todos los esfuerzos para boicotear o deslegitimar a Israel, negar su derecho a la autodefensa o apuntarle injustamente en cualquier foro, incluidas Naciones Unidas o el Tribunal Penal Internacional (TPI)".

Por último, se han comprometido a "continuar discutiendo los desafíos y oportunidades en las relaciones entre israelíes y palestinos", mientras que Biden ha reiterado su apoyo a la solución de dos estados para "avanzar hacia una realidad en la que israelíes y palestinos puedan disfrutar igualmente de seguridad, libertad y prosperidad".

"Estados Unidos está preparado para trabajar con Israel, la Autoridad Palestina y los actores regionales hacia este objetivo", han dicho, al tiempo que han condenado los atentados ejecutados en los últimos meses en Israel.

Biden inició el miércoles una gira por Oriente Próximo que le llevará por primera vez desde que accedió al cargo a Israel y Cisjordania, donde prevé reiterar su "fuerte apoyo" a la solución de dos estados para lograr la paz entre israelíes y palestinos, y que incluirá además una escala en Arabia Saudí.