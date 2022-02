Biden frena los intentos de Trump por bloquear el acceso a los registros de la Casa Blanca durante el asalto

MADRID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha aprobado la entrega a la comisión especial de la Cámara de Representantes que investiga el asalto al Capitolio de los archivos y registros de visitas de la Casa Blanca durante aquel 6 de enero, a pesar de los intentos de Donald Trump por evitar que esta información saliera a la luz.

La abogada de la Casa Blanca, Dana Remus, ha confirmado la decisión del presidente Biden, a través de una carta enviada al director de los Archivos Nacionales, David Ferriero, a quien se le ha ordenado enviar dicha documentación, que Trump esperaba mantener en secreto alegando un supuesto privilegio ejecutivo.

"El presidente ha determinado que las alegaciones sobre el privilegio ejecutivo no es lo mejor para los intereses de Estados Unidos y, por tanto, no está justificado, ha señalado Remus en esta carta, en la que se conmina Ferriero a entregar todos estos registros a la comisión en un plazo no superior a quince días.

Remus ha explicado que se ha acordado con el comité parlamentario tratar de manera especial aquella documentación que pueda contener material sensible para la seguridad nacional, una de las justificaciones de Trump para evitar que se difundan estos archivos, que no deberá ser tratada fuera de la comisión, informa CNN.

La información en cuestión refleja entradas y salidas de la Casa Blanca de personal ajeno a la Administración Trump, así como todas las citas y reuniones que se llevaron a cabo en el marco de la crisis del 6 de enero, cuando una turba de acólitos al expresidente irrumpió violentamente en el Capitolio.

La decisión de Biden, explica Remus, es parte de la nueva política de transparencia de la Casa Blanca, que ofrece acceso de manera voluntaria cada mes a sus libros de registros de visitas, a diferencia de la anterior administración, que puso dicha documentación bajo secreto alegando posibles "riesgos para la seguridad nacional" y en favor de "la privacidad" de los visitantes.