Biden insiste en que no se podía salir de Afganistán "sin que se produjera el caos"

MADRID, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha asegurado este miércoles que no había forma de salir de Afganistán "sin que se produjera el caos", días después de que se presentara por primera vez ante la opinión pública desde la toma de los talibán de Kabul para reafirmar que la mejor opción era salir de ahí.

"No creo que se haya podido manejar de otra manera, vamos a revisarlo, pero la idea de que había una forma de salir sin que se produjera el caos, no lo creo. No sé cómo habría pasado", ha dicho Biden en una entrevista para la cadena ABC.

Biden ha querido reflejar esa gran incertidumbre que envolvía a todo este proceso mencionando la actitud que por el momento han tomado los talibán con respecto a estas evacuaciones, incluidas las de ciudadanos afganos, a las que parece no se están oponiendo.

"Una de las cosas que no sabíamos es qué harían los talibán en términos de tratar de evitar que la gente saliera. ¿Qué están haciendo ahora? Están cooperando, permitiendo que los ciudadanos y el personal estadounidenses salgan, que las embajadas salgan", ha dicho.

Como ya hiciera el lunes, el presidente de Estados Unidos ha vuelto a dirigir sus críticas hacia los líderes de Afganistán, aunque ha evitado nombrar al presidente, Ashraf Ghani, por huir del país, así como las fuerzas de seguridad, lamentando una vez más que pese a la inversión y el entrenamiento que Washington ha dedicado, "dejaron sus equipos y se marcharon".

"La decisión es simple cuando el Gobierno de Afganistán, el líder de ese Gobierno, se sube a un avión, despega y se va otro país; cuando se ve el colapso significativo de las tropas afganas que habíamos entrenado, hasta 300.000 de ellos, dejando sus equipos y marchándose", ha contado.

"Eso es simplemente lo que sucedió. Entonces la pregunta era, ¿nos comprometemos a irnos dentro del plazo establecido, o ¿lo extendemos hasta el 1 de septiembre o colocamos más tropas?", se ha preguntado Biden, quien día atrás ya dijo no estar dispuesto a enviar a más soldados estadounidenses a pelear por un país por el que ni siquiera los afganos lo hacen.

"Era una elección simple. Si decía, 'nos quedamos', entonces era mejor que estuviésemos preparados para enviar muchísimas más tropas", ha dicho.

Cuestionado acerca de las imágenes del aeropuerto de Kabul con miles de personas intentado huir a la desesperada, el presidente Biden ha señalado que gracias a la "rápida" intervención de Estados Unidos se logró "tomar el control" de las instalaciones.