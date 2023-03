Biden pide a Rusia la liberación del periodista Evan Gershkovich, detenido por presunto espionaje

El presidente de EEUU, Joe Biden - Europa Press/Contacto/Chris Kleponis

MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos ha reclamado este viernes a las autoridades de Rusia que liberen al periodista del diario estadounidense 'The Wall Street Journal' Evan Gershkovich, detenido el jueves en Rusia por supuesto espionaje.

"Dejen que se marche", ha dicho a su salida de la Casa Blanca tras ser interrogado por los periodistas presentes. Horas antes, el Kremlin resaltó que los periodistas extranjeros "no hacen frente a restricciones" y afirmó que Gershkovich "fue pillado in fraganti".

El periodista habría estado recabando informaciones sobre el Grupo Wagner, propiedad del oligarca Yevgeni Prigozhin, cercano al presidente ruso, Vladimir Putin, y que ha enviado mercenarios a Ucrania. El último artículo de Gershkovich publicado por 'The Wall Street Journal' data del 28 de marzo bajo el titular 'La economía de Rusia está comenzando a desmoronarse'.

Gershkovich trabajó previamente para la agencia francesa de noticias AFP y el diario ruso 'The Moscow Times'. Asimismo, ha publicado en 'The New York Times', 'The Economist', 'MIT Technology Review', 'Foreign Policy' y Politico Europe, entre otros medios, según recoge su página web.