Bielorrusia autoriza el regreso a Lituania de los camiones varados en la frontera desde hace cuatro meses

Archivo - Camiones lituanos varados en Bielorrusia. - Europa Press/Contacto/Viktor Drachev - Archivo

MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha autorizado este lunes el regreso de los más de 1.900 camiones con matricula lituana que permanecían varados en la frontera desde noviembre de 2025, en respuesta a la decisión del país báltico de cerrar los pasos fronterizos por el lanzamiento de globos con contrabando.

El Comité Estatal de Aduanas ha informado de que Lukashenko ha tomado esta decisión después de analizar una solicitud presentada por empresas de transporte lituanas y polacas, según recoge la agencia de noticias bielorrusa BelTA.

No obstante, todos aquellos interesados en mover sus vehículos han de pagar previamente la tasa correspondiente por su estacionamiento estos últimos cuatro meses en lugares habilitados por las autoridades bielorrusas. Tarifas, ha destacado, "varias veces menores" a las que se fijaron en un primer momento.

Desde Lituania ya confirmaron la semana pasada que las autoridades bielorrusas habían comenzado a agilizar los trámites para desbloquear la situación de todos estos vehículos, a la espera de un escrito oficial que permita a los transportistas moverse hacia el otro lado de la frontera con total tranquilidad.