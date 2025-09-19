Bielorrusia convoca al encargado de negocios de Polonia para abordar la expulsión de diplomáticos

MADRID 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades bielorrusas han convocado este viernes al encargado de negocios de la Embajada de Polonia en Bielorrusia, Wojciech Filimonowicz, para abordar la expulsión de diplomáticos anunciada por Varsovia a principios de septiembre en pleno aumento de la tensión entre los dos países.

"El encargado de negocios polaco ha sido convocado para un encuentro en la sede del Ministerio de Exteriores para mantener conversaciones exhaustivas sobre la situación actual de las relaciones bilaterales. Los detalles de estas conversaciones se anunciarán posteriormente", ha indicado el Ministerio de Exteriores en un comunicado.

El pasado 9 de septiembre, el primer ministro de Polonia, Donald Tusk, anunció que las autoridades polacas expulsarían a un miembro de la misión diplomática de Bielorrusia por apoyar supuestamente actividades realizadas por los servicio de la Inteligencia bielorrusa.

Minsk condenó entonces la decisión y aseguró que habría "respuestas", si bien Tusk ha afirmado desde entonces que la medida responde a la detención de un ciudadano bielorruso acusado de espionaje.