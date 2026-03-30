Bielorrusia liberará a 250 presos políticos tras una negociación entre Lukashenko y EEUU, según Trump

Archivo - Bandera de Bielorrusia en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este domingo que Bielorrusia liberará a 250 presos políticos tras las negociaciones mantenidas entre su par en ese país europeo, Alexander Lukashenko, y el enviado norteamericano John Coale a lo largo de la pasada semana, aunque Minsk, por el momento, no se ha pronunciado al respecto.

"La semana pasada, mi enviado a Bielorrusia, John Coale, tras negociar con el muy respetado presidente Alexander Lukashenko, consiguió la liberación de otros 250 presos políticos", ha destacado el inquilino de la Casa Blanca en un mensaje publicado en redes sociales.

Esta remesa de engrilletados liberados eleva, en palabras de Trump, a "más de 500" el número de presos puestos en libertad "generosamente" por el líder de Minsk desde el pasado mes de mayo, a la espera de que las autoridades bielorrusas se pronuncien al respecto de esta última ronda.

"Me gustaría expresar mi más sincero agradecimiento al presidente por haberlo hecho y espero poder estar con él en la próxima reunión de la Junta de Paz", ha expresado el presidente estadounidense con relación al líder de este país europeo, que se constituye como uno de los 27 miembros fundadores de la junta creada por Trump, en el marco de su propuesta de paz para la Franja de Gaza.