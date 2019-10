Biya se compromete a considerar las recomendaciones resultantes del diálogo nacional en Camerún

Publicado 04/10/2019 18:40:02 CET

Entre ellas figura la plena igualdad del inglés y el francés en el país así como un estatus especial para las dos regiones anglófonas

El presidente de Camerún, Paul Biya, se ha comprometido a considerar "con atención" las recomendaciones formuladas al término de los cuatro días de diálogo nacional convocados para buscar una solución al conflicto en las regiones anglófonas del país en función de su "viabilidad".

El veterano mandatario convocó para esta semana un diálogo nacional encabezado por su primer ministro, Joseph Dion Ngute, y en el que han participado 600 personas, según el Gobierno, pero que ha contado con la ausencia de los principales líderes separatistas, algunos de los cuales están encarcelados y otros viven en el exilio.

En un breve comunicado, Biya ha resaltado que la cita ha permitido "reafirmar una vez más vuestro apego a la paz y la concordia así como a la unidad y el progreso" de Camerún.

"Vuestras ricas y diversas contribuciones han sido muy útiles", ha asegurado, incidiendo en que algunas de ellas "han inspirado las recomendaciones" que se han formulado al término de la cita. En este sentido, ha prometido que "todas ellas serán consideradas con atención y diligencia con vistas a aplicarlas, teniendo en cuenta su relevancia y viabilidad, así como las capacidades de nuestro país".

Dion Ngute ha anunciado este viernes las recomendaciones que han formulado los ocho grupos de trabajo en los que se ha vertebrado el diálogo nacional, uno de los cuales, el de bilingüismo, ha estado Joshua Osih, vicepresidente del Frente Social Democrático (SDF), principal partido opositor.

PRINCIPALES RECOMENDACIONES

Entre las principales recomendaciones figura la concesión de un "estatus especial" a las regiones Noroeste y Suroeste, de mayoría anglófona y epicentro del conflicto, y la adopción de medidas para garantizar la igualdad del inglés y el francés "en todos los aspectos de la vida nacional".

También se ha apostado por mejorar las infraestructuras en todo el país y fortalecer la asistencia humanitaria para atender a los desplazados internos --más de 400.000--. Además, se propone un plan para reconstruir las zonas afectadas por el conflicto y la creación de un equipo encargado de mediar "con los miembros radicalizados de la diáspora", según informa la cadena estatal CRTV.

En su mensaje final, el primer ministro ha aprovechado para hacer un llamamiento a los miembros de los grupos separatistas armados a que "abandonen los bosques en los que han estado viviendo durante cuatro años para dejar sus armas y unirse a los centros para su reinserción en la sociedad".

Dion Ngute ha recalcado en una rueda de prensa posterior que corresponde a Biya decidir el camino a seguir ahora tras conocer los resultados del diálogo nacional, igual que fue él quien tomó la decisión de lanzarlo.

DESMOVILIZACIÓN DE COMBATIENTES

Por otra parte, durante el diálogo se ha entregado a las autoridades un grupo de separatistas, uno de los cuales, que se ha presentado como el general 'Captura y Destruye' a la prensa, ha animado encarecidamente a sus compañeros a deponer las armas.

"Es demasiado sufrimiento", ha defendido rompiendo a llorar, según informa Reuters. "Si no ponemos fin a esto, todos sufriremos (...) He sido enviado por mis compañeros generales para representarles en estas conversaciones de paz", ha asegurado.

Sin embargo, dirigentes separatistas han negado rápidamente a Reuters cualquier conocimiento de este supuesto general o de los otros hombres presentados como combatientes por el Gobierno durante las conversaciones.

Numerosos cameruneses también han puesto en tela de juicio en las redes sociales la identidad de los supuestos combatientes. "Se diga lo que se diga de este diálogo nacional ha desvelado a algunos muy buenos actores", ha afirmado uno de ellos, en un comentario ampliamente compartido.

Lo sucedido viene a sumarse a la desconfianza que muchos cameruneses, en particular los de la parte anglófona del país, han expresado en relación con el diálogo. "Camerún es una broma", ha dicho Cho Ayaba, un destacado miembro del Consejo de Gobierno de Ambazonia, como se autodenomina a las dos regiones anglófonas. "Dejénme que sea absolutamente claro: ningún ambazonio es ni será parte de esta charada de Camerún", ha señalado.

El excandidato presidencial opositor Akere Muna acudió a las conversaciones pero le dijeron que las personas que iban a hablar en la sesión ya habían sido identificadas y que no podría participar. "Me dije a mí mismo, 'eso no es un diálogo'", ha contado a Reuters. "Es un show y soy un espectador, así que me fui", ha añadido.

LA CRISIS EN LA PARTE ANGLÓFONA

Lo que en 2016 empezaron siendo protestas pacíficas de los habitantes de estas regiones, otrora colonias británicas pero que decidieron unirse al Camerún francés, por su supuesta marginación por parte del Gobierno central, derivó en una dura represión a raíz de la autoproclamación de la independencia de Ambazonia el 1 de octubre de 2017.

Desde entonces, los grupos armados han proliferado y el apoyo a los separatistas, hasta entonces bastante marginal, se ha visto acrecentado. El Gobierno ha respondido mediante una dura represión, durante la que las organizaciones de Derechos Humanos, han acusado a las fuerzas de seguridad de cometer atrocidades.

Biya anunció en un mensaje a la nación el 10 de septiembre "un gran diálogo nacional que nos permitirá, en el marco de la Constitución, analizar la forma de responder a las profundas aspiraciones de la población de las regiones Noroeste y Suroeste". No obstante, dejó claro que "el futuro" de los anglófonos "se encuentra en el seno de nuestra República".

La separación entre anglófonos y francófonos sin embargo parte de más atrás, de la repartición de la colonia alemana de Kamerun entre Reino Unido y Francia tras la Primera Guerra Mundial. Tras su independencia, en 1961, se implantó un sistema federal en el que las regiones anglófonas tenían su propia policía, gobierno y sistema judicial.

Sin embargo, con el ascenso de Biya al poder en 1982 se fueron anulando las instituciones anglófonas, pasto de la iniciativa centralizadora.