Bolivia retoma relaciones diplomáticas con Israel, rotas desde finales de 2023 por la ofensiva en Gaza

Los ministros de Exteriores de Israel y Bolivia, Gideon Saar (Izq) y Fernando Aramayo (Dcha) en Washington - GIDEON SAAR EN X

MADRID 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Israel y Bolivia han retomado este martes sus relaciones diplomáticas, interrumpidas por el gobierno de Luis Arce a finales de octubre de 2023 ante la respuesta israelí al ataque del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) de ese mes, en un acto que ha tenido lugar en Washington D.C.

La decisión ha sido suscrita en un acuerdo de cooperación por el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, y su homólogo boliviano, Fernando Aramayo, quienes ya adelantaron este paso tras la victoria de Rodrigo Paz en las presidenciales que enfrentó el país latinoamericano el pasado octubre.

En este sentido, la cartera diplomática boliviana ha celebrado este acuerdo "en un momento en el que Bolivia apuesta por diversificar sus alianzas estratégicas" con la nueva Presidencia, y ha subrayado que representa "un retorno a la confianza, a la cooperación inteligente y a los lazos que siempre existieron, pero que ahora se revitalizan con una mirada moderna".

El restablecimiento de relaciones permitirá "que científicos, emprendedores, médicos, agricultores y estudiantes de ambos países accedan a nuevas posibilidades de intercambio", según ha destacado La Paz antes de festejar que "con este entendimiento, Bolivia e Israel retoman un camino común que apuesta por un futuro más estable, seguro y próspero para ambos pueblos".

El expresidente Luis Arce rompió sus relaciones con el Gobierno de Benjamin Netanyahu en protesta por la ofensiva militar lanzada contra la Franja de Gaza, desatada tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 que dejó unos 1.200 muertos y 250 secuestrados. Bolivia se convirtió así en uno de los primeros países en el continente latinoamericano en tomar una decisión que Israel tildó de "rendición ante el terrorismo".