Bolsonaro se declara listo para gobernar Brasil tras votar en Río de Janeiro

Flávio Bolsonaro, en campaña presidencial - FLÁVIO BOLSONARO

MADRID, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El candidato presidencial del Partido Liberal de Brasil, el senador ultraderechista Flávio Bolsonaro, ha ejercido ya su derecho a voto en las elecciones generales de este domingo bajo el convencimiento de que estará completamente preparado para liderar el país si se hace con la victoria final en la prácticamente segura segunda vuelta del 25 de octubre frente al presidente y también candidato Luiz Inácio Lula da Silva.

Bolsonaro ha votado en su bastión de Río de Janeiro, concretamente en la Escuela Municipal Barao Homem de Mello de Vila Isabel, acompañado de su esposa, Fernanda Bolsonaro, y bajo un fuerte dispositivo de seguridad. A su llegada fue recibido por el resto de candidatos del partido para Río de Janeiro: su nominado a la Gobernación, Douglas Ruas, y los candidatos al Senado Carlos Portinho y Carlos Jordy.

Tras depositar su papeleta, Bolsonaro ha comparecido brevemente ante los medios para declararse "preparado para liderar el país" y asegurar que su hipotético gobierno respetará la libertad de prensa. "Siempre valoraré la libertad de todos para expresarse como mejor les parezca. Podrán criticar al Gobierno cuanto quieran", ha afirmado.

Aunque todas las encuestas apuntan a que la segunda vuelta es casi un hecho consumado, Bolsonaro se ha declarado casi seguro de que podría hacerse con la victoria directa. "Las encuestas muestran desde hace mucho tiempo que ganamos la primera vuelta. Quienes iban a votar por otros candidatos que también están contra Lula ya han cambiado su voto. Espero que sea suficiente para darnos la victoria en la primera ronda", ha manifestado.

Por último, Bolsonaro ha pedido el voto de los brasileños para "poner fin a esta era de atraso, de apostar todo a una carta, del 'todo vale'" antes de acusar a Lula de usar "el aparato estatal para intentar ganar las elecciones" y, a los aliados del presidente, de intentar interferir en las elecciones. "Brasil no aguanta otros cuatro años de esto y la única alternativa es Flávio Bolsonaro", ha añadido.

El bolsonarismo tiene también mucho en juego, porque el expresidente del país, padre de Flávio y jefe del clan familiar, Jair Bolsonaro, en arresto domiciliario por motivos de salud tras ser condenado a más de 27 años de cárcel por su papel como ideólogo principal en el intento de golpe de Estado tras su derrota electoral de 2022.

La victoria de Flávio resultaría determinante para las pretensiones de libertad de Bolsonaro, ya fuera a través de la tramitación de una ley de amnistía en un Congreso previsiblemente escorado a la derecha, o bien directamente concediéndole un indulto. El expresidente es una de las 1.400 personas que han sido condenadas por el intento de tomar las instituciones en enero de 2023, en Brasilia.