Bolsonaro intenta quitar el móvil a un youtuber que buscaba la foto llamándole "cobarde" y "canalla"

MADRID, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha intentado arrebatarle el móvil a un conocido youtuber brasileño que pretendía fotografiarse con él mientras le llamaba, entre otras cosas, "canalla", "cobarde" y "sinvergüenza".

El incidente ha tenido lugar este jueves a la salida del Palacio de la Alvorada, donde suele charlar con los seguidores que a diario se plantan en las inmediaciones para mostrarle su apoyo, más ahora que parte con desventaja en las encuestas frente al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva para las elecciones de octubre.

La persona que intentó fotografiarse con Bolsonaro es el youtuber Wilker Leão, quien acostumbra a pasarse por la residencia oficial del presidente brasileño y grabar sus provocaciones a las personas que por allí se encuentran. Es frecuente encontrarle cometiendo las mismas tropelías en manifestaciones de la oposición.

🚨URGENTE: O presidente Bolsonaro partiu para cima de um homem ao ser confrontado. Ele tentou pegar o celular do rapaz.



