Bolsonaro supera el 51% de votos en la primera vuelta de las elecciones de Brasil con más del 12% escrutado

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

El candidato del ultraderechista Partido Liberal a la Presidencia de Brasil, Flávio Bolsonaro, podría lograr la elección directa en primera vuelta en las elecciones celebradas este domingo, ya que obtiene un 51,09% de votos, según resultados oficiales correspondientes al 12,45% del escrutinio.

Su rival y presidente saliente, Luiz Inácio Lula da Silva, obtendría un 40,71% de votos. Este resultado supondría la elección directa de Bolsonaro como presidente, sin necesidad de una segunda vuelta.

Este resultado corresponde al escrutinio de 62.168 secciones, del total de 499.248 que contempla el Tribunal Superior Electoral, máximo responsable del proceso.

La participación ha sido del 78,83%, según los datos oficiales del último boletín, que refleja un 1,56% de votos en blanco y un 2,4% de votos nulos.