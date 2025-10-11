Boluarte niega tener intención de huir de Perú tras perder su inmunidad en varios casos judiciales

La expresidenta defiende su inocencia en los procesos judiciales abiertos contra ella

MADRID, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La expresidenta de Perú Dina Boluarte ha negado tener la intención de salir del país o de buscar asilo después de que la Fiscalía del país haya solicitado retirar su pasaporte por dos casos de corrupción de las siete causas que tiene pendientes ante la pérdida de inmunidad por su reciente destitución.

"Desde ayer y desde esta mañana se han estado indicando a través de los medios de comunicación que estaba no habida o que había buscado un asilo. Nada de ello es cierto", ha indicado Dina Boluarte ante los medios en declaraciones recogidas por el periódico peruano 'El Comercio'.

El Congreso de Perú votó a favor de la destitución de Boluarte este jueves por su "incapacidad moral permanente" para abordar la inseguridad en el país, una decisión precipitada tras el atentado ocurrido la noche anterior en un concierto del grupo Agua Marina que acabó con cinco personas heridas --cuatro de ellos miembros de la banda--.

Tras la retirada de su cargo y también de su inmunidad, la expresidenta debe enfrentarse a varios procesos judiciales por corrupción y por su papel en la muerte de 49 personas en las protestas contra el Gobierno de finales de 2022 y e inicios del 2023.

La Fiscalía de Perú solicitó este viernes la retirada del pasaporte a la exmandataria por 18 y 36 meses por dos de estos casos de corrupción, lo que ha elevado los rumores sobre una posible salida del país para evitar la Justicia.

Sin embargo, ha asegurado que desde que conoció la decisión del Congreso sobre su destitución ha "estado descansando como corresponde" y que no tiene ni "el más mínimo pensamiento" ni "sentimiento patriótico" de dejar el país.

Igualmente, Boluarte ha defendido su inocencia en los procesos judiciales abiertos. "Estoy tranquila con mi conciencia, aquellos casos que están en investigación en el Ministerio Público no soy responsable de ninguno de ellos", ha aseverado.

Su abogado Juan Carlos Portugal afirmó este viernes en su cuenta de X que "ella está en su casa; ese fue y será su paradero". Asimismo, remarcó que se someterá a los poderes del Estado si así se requiere.

"Dejen el delirio informativo al lado y construyan un periodismo veraz, educador y responsable", ha afeado el abogado de la expresidenta, que ha acumulado hasta siete investigaciones en estos casi tres años de mandato, además de otras tres por hechos previos a su abrupta llegada por la caída en desgracia de Pedro Castillo.