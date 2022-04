Borrell defiende que ningún país de la UE eludirá las sanciones pese a los intentos de Putin

BRUSELAS, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, ha defendido este jueves que ningún Estado miembro de la UE se saltará las sanciones pese a los intentos del presidente ruso, Vladimir Putin, de recibir los pagos por el suministro de gas en rublos.

"Ningún Estado miembro hará nada que implique circunvalar las sanciones y los contratos se cumplirán estrictamente en los términos previstos, donde dice que se paguen en euros o dólares se pagará en euros o dólares", ha subrayado el jefe de la diplomacia comunitaria en rueda de prensa desde Santiago de Chile, en plena gira de seis días por Latinoamérica.

Según Borrell, habrá una respuesta solidaria al incidente con el gas porque "lo que le pasa a Polonia y Bulgaria le pasa a la Unión en su conjunto", además ha reiterado que las sanciones "se respetarán".

Después de que Rusia haya cortado el suministro de gas a Bulgaria y Polonia por no pagar con la divisa rusa, la Comisión Europea ha aclarado este jueves que aplicar el sistema de dos pasos que requiere el Kremlin para efectuar los pagos de gas supone una violación de las sanciones europeas contra Moscú porque implica una intervención con el banco central ruso, una condición que Hungría ha anunciado que acatará.

El Gobierno de Hungría ha confirmado que utilizará el sistema de pagos puesto en marcha por Rusia, pese a la batería de sanciones impuestas contra Moscú por su invasión militar de Ucrania. Budapest señala que lo hará "junto a otras nueve naciones" y que "cumple al pie de la letra con la política de sanciones europea".

PUTIN QUIERE CONTINUAR ESTA GUERRA

Sobre la marcha de la guerra en Ucrania, el Alto Representante ha afirmado que no se perciben señales de que Rusia vaya a cesar la ofensiva y, en consecuencia, ha dicho que la UE reforzará su respuesta en forma de sanciones a Moscú y asistencia militar a Kiev.

"No hacemos sino ayudar a un país atacado sin justificación alguna, ante un agresor que aprovecha cada ocasión para decir que quiere continuar la guerra y aumenta el nivel de amenaza", ha señalado.

Borrell ha dicho que la UE quiere promover los cauces diplomáticos, pero Rusia "no quiere" y solo busca "continuar la guerra".

"Las sanciones continuaran y sus efectos se harán sentir", ha indicado el Alto Representante, quien no obstante ha admitido que medidas contra la importación de petróleo o gas ruso no cuentan con la unanimidad necesaria entre los Veintisiete.

"No han podido ser tomadas todavía, lo cual no quiere decir que no se vuelva a considerar a la vista de los acontecimientos", ha explicado el exministro español.