Borrell insta a Israel a tomar "medidas rápidas" para evitar la hambruna en el norte de Gaza

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Alto Representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, ha hecho este miércoles un llamamiento al Gobierno de Israel para que tome "medidas rápidas" para garantizar la entrega de ayuda en el norte de la Franja de Gaza y evitar que la población gazatí "muera de hambre".

"El Gobierno israelí debe tomar medidas rápidas para evitar que la población civil muera de hambre y cumplir con sus obligaciones en virtud del Derecho Internacional", ha manifestado Borrell en un comunicado en el que incide una vez más en la liberación de rehenes y un alto el fuego en la Franja de Gaza.

Así las cosas, el máximo representante de la diplomacia de la UE ha subrayado que el bloque comunitario está "gravemente preocupado" por la situación en el norte de Gaza, a la par que ha señalado que los 27 insisten en "la urgencia de un acceso pleno, rápido, seguro y sin trabas a la ayuda humanitaria en Gaza".

Borrell se ha hecho eco de las informaciones de la Organización Munidal de la Salud (OMS), que habla de que "cientos de civiles" han muerto en la Franja de Gaza desde el estallido de las hostilidades tras los ataques de Hamás del 7 de octubre y la posterior campaña militar israelí en el enclave.

De acuerdo con la OMS, los ataques israelíes han destruido refugios de Naciones Unidas y "dañado gravemente" centros sanitarios, destacando por encima de todos el hospital Al Awda. Asimismo, Borrell ha hecho hincapié en las constantes órdenes de evacuación en la zona norte del enclave palestino.

"A los 400.000 residentes que quedan en el norte de Faza se les ha ordenado evacuar nuevamente. Muchos no tienen adónde ir después de repetidos desplazamientos, no pueden irse o temen que ya no queda ningún lugar seguro en Gaza", ha lamentado Borrell, que también denuncia la escasa ayuda humanitaria que entra a Gaza.

Finalmente, Borrell ha suscrito el llamamiento del enviado de paz de Naciones Unidas para Oriente Próximo, Tor Wennesland, para que "se ponga fin a los ataques contra civiles" y se proteja a los desplazados, a la par que ha abogado por "aplicar las órdenes de la Corte Internacional de Justicia".