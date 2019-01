Liberado en Bosnia el padre detenido tras nueve meses de protestas por la muerte de su hijo

Actualizado 26/12/2018 14:00:55 CET

MADRID, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía de la República Srpska, la entidad serbia de Bosnia y Herzegovina, ha liberado este miércoles a Davor Dragicevic, el padre que lleva nueve meses liderando protestas ciudadanas para exigir que las autoridades digan la verdad sobre la muerte de su hijo, ha informado el portal especializado BIRN.

Tras pasar más de 24 horas arrestado, el padre del joven serbobosnio ha prometido continuar con su campaña para exigir justicia por la muerte de su hijo, con manifestaciones cada día en la principal plaza de Banja Luka, ya conocida por las protestas como 'la plaza de David', en memoria de su hijo.

"Soy Davor Dragicevic, el padre orgulloso de un hijo asesinado. Conozco a los colaboradores y a los asesinos de mi hijo", ha afirmado el padre serbobosnio, tras salir de un arresto que ha llegado después de que las autoridades serbobosnias le procesaran por socavar la seguridad por manifestarse cerca del Parlamento de la República Srpska.

"He estado en la plaza a las 18.00 horas y no dejaré a mi hijo a los criminales y asesinos. Mi David tendrá justicia... No pueden hacerme esto", ha proclamado, en declaraciones a la prensa.

Dragicevic fue arrestado por la Policía serbobosnia el martes por la mañana por no haberse presentado a una vista judicial en la que está acusado de haber puesto en riesgo la seguridad durante una manifestación que lideró ante el Parlamento de la República Srpska el 17 de diciembre.

El abogado de este padre serbobosnio, Ifet Feraget, ha dicho que su arresto no tiene base jurídica. "No puedes arrestar a alguien que ha sufrido un dolor así. Es un hombre honesto y honorable", ha subrayado el letrado.

El abogado ha reclamado la dimisión del ministro del Interior del Gobierno serbobosnio, Dragan Lukac. Dragicevic ha anunciado que presentará cargos contra el ministro. El ministro, por su parte, ha informado de que dará una rueda de prensa este miércoles.

El arresto de Dragicevic provocó este martes protestas en Banja Luka de cientos de personas que mostraron su malestar por la detención. Varios políticos opositores que mostraron su apoyo a Dragicevic también fueron detenidos, incluido Drasko Stanivukovic, el diputado más joven del Parlamento serbobosnio.

En el que ha sido su segundo arresto, Stanivukovic ha resultado herido y ha sido trasladado a un hospital. Posteriormente, ha pasado la noche en dependencias policiales.

Este miércoles se ha convocado una nueva manifestación en Banja Luka, la capital serbobosnia, a las 18.00 horas, pero no en la plaza Krajina, el lugar en el que Dragicevic lleva protestando los últimos 275 días, sino en el patio de una iglesia de la ciudad. En este lugar se refugiaron el martes por la noche los manifestantes cuando la Policía les desalojó de otros emplazamientos cuando protestaban para exigir la liberación del padre serbobosnio.

Dragicevic lleva manifestándose cada día desde marzo, cuando su hijo fue encontrado muerto en un río poco profundo de la capital serbobosnia. La Policía mantiene que se ahogo pero Davor no se cree la versión oficial y hay informes forenses contradictorios e inconsistencias en las declaraciones policiales. Los padres del joven creen que fue asesinado y que la Policía decidió encubrir lo sucedido, una acusación que rechazan las autoridades serbobosnias.