Brasil defiende la presencia de Putin en la cumbre del G-20 a pesar del TPI: "Sin Rusia estaría incompleta"

MADRID, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Brasil ha defendido la necesidad de que el presidente ruso, Vladimir Putin, asista en 2024 al encuentro del G-20 que está prevista que se celebre en Río de Janeiro, y ha señalado que en caso contrario la cumbre estaría "incompleta".

"Queremos que Putin venga. Una conferencia del G-20 sin Rusia es una conferencia incompleta. Si vamos a hablar de temas como la reforma de la gobernabilidad global, ¿cómo vamos a ignorar a Rusia?", se ha preguntado Celso Amorim, asesor jefe del presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, en asuntos internacionales.

"Rusia es un actor necesario. Su ausencia va en contra de los intereses del G-20", ha subrayado Amorim, quien ha cuestionado el papel del Tribunal Penal Internacional (TPI), que lanzó en marzo una orden de detención contra Putin por crímenes de guerra en relación a la deportación forzada de niños ucranianos.

"El TPI fue creado en la etapa en la que era embajador en la ONU y se vio como un progreso, pero el hecho es que las grandes naciones se quedaron al margen. ¿Solo vale para los otros? ¿O para un país declarado enemigo por Occidente? ¿Dónde están los otros que cometieron crímenes de guerra?", ha cuestionado en una entrevista para el portal de noticias UOL.

Así, Amorim ha subrayado que si bien "hay que tener en cuenta el sufrimiento de los ucranianos" durante una eventual negociación y no premiar a Rusia por la invasión, también "hay que se realista" y reconocer que el plan de paz del presidente, Volodimir Zelenski, "no tiene futuro".

"No es valorar si es justo o no, es la situación la que no lo permite", ha dicho el asesor de Lula sobre el plan de paz de Zelenski, apuntando que Rusia también se verá forzada a admitir ciertas concesiones, como una eventual entrada de Ucrania en la Unión Europea, algo que hacer tres años no toleraría.

"Ya he oído decir que, en materia territorial, algo se pierda, pero por otro lado habrá más garantía de seguridad para Ucrania", ha afirmado Amorim, quien no cree que se lleve a cabo negociación alguna a corto plazo debido al "espíritu de victoria" que ambos bandos enarbolan.