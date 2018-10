Brasil/India.- Brasil e India firman acuerdos de cooperación de exploración petrolera, y asuntos sociales y económicos

Actualizado 04/06/2007 23:33:28 CET

NUEVA DELHI, 4 Jun. (EP/AP) -

India y Brasil firmaron varios acuerdos hoy, incluido un convenio de exploración petrolera, con el propósito de impulsar la cooperación económica.

El presidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva, de visita en la India, y el primer ministro Manmohan Singh presidieron la ceremonia en la que los funcionarios de ambos países suscribieron los acuerdos de cooperación en exploración petrolera, educación, espacio, coproducción audiovisual y asuntos aduanales.

La ceremonia tuvo lugar después de una reunión entre Singh y Lula, quen llegó este a la capital india donde permanecerá tres días en visita de Estado en la que le acompaña un centernar de empresarios.

El convenio de cooperación petrolera fue firmado por la empresa estatal india de los hidrocarburos Oil and Natural Gas Corp. y su filial de operaciones en el extranjero con la compañía estatal brasileña Petrobras a través de sus titulares, indicó el documento.

La empresa india ha ofrecido a Petrobras participaciones accionarias de 15 a 40 por ciento en tres bloques de prospección en la costa oriental de India, dijo Temarco Epifanio, ejecutivo de la empresa brasileña, citado por el servicio informativo Dow Jones Newswires. A cambio, Petrobras planea ofrecer a la firma india paquetes accionarios de 25 a 30 por ciento en la exploración de tres yacimientos brasileños, indicó Epifanio. Lula indicó en la jornada que Brasil propondrá en la venidera reunión del Grupo de los Ocho en Alemania la creación de un fondo de compensación ambiental para los países en desarrollo. Un "65 por ciento de la emisión de gases a la atmósfera son realizadas por los países ricos, por tanto, les cabe a ellos la mayor responsabilidad para descontaminar el planeta", dijo el mandatario brasileño en su programa radiofónico 'Café con el presidente' que se emitió desde La India.

El recalentamiento global climático será uno de los tratados durante la cumbre del G-8 a la que asisten como invitados Brasil, México, China, India y Nigeria. "Queremos discutir con mucha seriedad incluso una propuesta de Brasil de creación de un fondo de compensación para los países en desarrollo y los países pobres que disminuyan la tala (de bosques), que sean compensados financieramente", dijo Lula.

El objetivo del fondo, del cual Lula no dio detalles sobre quiénes aportarían ni cuánto dinero podría distribuir, es facilitar la aplicación de "un modelo de desarrollo limpio, que no sea un modelo que cause una gran emisión de gases al planeta".