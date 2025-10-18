El brazo armado de Hamás anuncia la entrega de otros dos cuerpos de rehenes en las próximas horas

Vehículo del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en la Franja de Gaza (archivo) - Europa Press/Contacto/Omar Ashtawy

MADRID 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las Brigadas Ezeldín al Qassam, brazo armado del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han anunciado este domingo su intención de entregar dos cuerpos de rehenes más a Israel.

Los dos cuerpos habrían sido recuperados este mismo domingo en territorio gazatí, según el comunicado del grupo, recogido por la cadena panárabe Al Yazira.

El pasado viernes por la noche fueron entregados los restos de otros dos rehenes al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), entidad encargada de facilitar su traspaso a manos de las autoridades israelíes.

El acuerdo firmado por Israel y Hamás hace dos semanas exigía al grupo palestino que entregara a los 48 rehenes en un plazo de 72 horas tras la entrada en vigor del alto el fuego, plazo que expiró el lunes a mediodía. Desde entonces y ya fuera del periodo, Hamás ha liberado a los 20 rehenes vivos y ha entregado los restos de diez de los 28 fallecidos.

No obstante, la milicia palestina afirmó que ya había devuelto los cadáveres de los rehenes fallecidos a los que habría tenido acceso y avisó de que la recuperación de los restantes requiere de un "equipo especializado" para extraerlos de entre los escombros. De hecho, incluso Washington reconoció en los últimos días que Hamás necesitaría más tiempo para localizarlos.

El Ejército israelí desató una cruenta ofensiva contra Gaza tras los ataques del 7 de octubre de 2023 que ha dejado hasta la fecha más de 68.000 muertos y 170.000 heridos, tal y como han denunciado las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, si bien se teme que la cifra sea mayor, ya que siguen hallándose cadáveres en las zonas de las que las tropas israelíes se han replegado en los últimos días.