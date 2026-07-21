El brote de ébola declarado en RDC roza los umbrales de los 2.500 casos confirmados y los 975 muertos

Fotografía de archivo de trabajadores sanitarios en un centro de tratamiento del ébola en la provincia de Ituri, en el noreste de República Democrática del Congo (RDC) - Europa Press/Contacto/Shi Yu

MADRID 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de República Democrática del Congo (RDC) han indicado este martes que el brote de ébola declarado a mediados de mayo en el este del país roza ya los umbrales de los 2.500 casos y los 975 muertos, en medio de la expansión de la enfermedad en el país, con cinco provincias ya afectadas.

El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) ha indicado en su último boletín que hasta la fecha se han confirmado 2.423 casos y 967 muertos, incluidos 79 contagios --70 en Ituri y nueve en Kivu Norte-- y 37 fallecidos --35 en Ituri y dos en Kivu Norte-- durante las últimas 24 horas.

Así, ha manifestado que durante el último día se han detectado 252 casos sospechosos, antes de agregar que en estos momentos hay 734 pacientes en aislamiento, con 469 recuperados desde el inicio del brote. La tasa de letalidad se sitúa por ello en el 39,9%, con la tasa de seguimiento de contactos en el 81,1%.

A ello se suma que durante el último día se ha sumado otra zona sanitaria afectada en Ituri, la de Adja, con lo que 47 de las 140 en las provincias afectadas --Ituri, Kivu Norte, Kivu Sur, Tshopo y Alto Uélé-- están ya impactadas por el brote, incluidas 46 en las que se ha detectado "transmisión activa" del virus.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), que ha decretado el brote --causado por la cepa Bundibugyo, que no cuenta con vacuna ni tratamiento aprobado-- como una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII), entre alertas de organizaciones internacionales por la propagación del virus, que podría estar superando las capacidades de respuesta.

RDC --que en diciembre de 2025 decretó el fin del último brote de ébola en el país, en este caso en Kasai-- es considerado el país con más experiencia del mundo en el manejo del virus del ébola, habiendo enfrentado más de una docena de brotes desde que se identificó el virus en 1976 en un doble brote que tuvo uno de sus epicentros en la localidad congoleña de Yambuku, a orillas del río Ébola, del que tomó el nombre la enfermedad.