El brote de ébola deja ya cerca de 7.800 casos y más de 3.750 muertos en RDC

Archivo - Partícula del virus del Ébola - NIAID - Archivo

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de República Democrática del Congo (RDC) han elevado este miércoles a cerca de 7.800 los casos de ébola confirmados en el marco del brote declarado a mediados de mayo en el este de su territorio, que deja ya más de 3.750 muertos y es desde hace semanas el más mortífero en la historia del país africano.

El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) ha apuntado en su último boletín epidemiológico que hasta ahora se han confirmado 7.773 casos y 3.759 fallecidos, con una tasa de letalidad del 48,4% y una tasa de seguimiento de los contactos del 84,5%. En total, 1.935 personas se han recuperado de la enfermedad.

Hasta la fecha se han registrado casos en siete provincias --Ituri, Kivu Norte, Kivu Sur, Tshopo, Alto Uélé, Bajo Uélé y Ubangi Bajo--, con afectaciones en 63 de sus 167 zonas sanitarias.

RDC --que en diciembre de 2025 decretó el fin de otro brote, en este caso en Kasai-- es considerado el país con más experiencia del mundo en el manejo del virus del ébola, habiendo enfrentado más de una docena de brotes desde que se identificó el virus en 1976 en un doble brote que tuvo uno de sus epicentros en la localidad congoleña de Yambuku, a orillas del río Ébola, del que tomó el nombre la enfermedad.