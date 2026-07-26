El brote de ébola en RDC deja ya más de 1.350 muertos y más de 3.000 casos confirmados

Archivo - Trabajadores sanitarios en lucha contra el ébola en Goma (RDC) a 5 de junio de 2026 - Europa Press/Contacto/Xinhua - Archivo

MADRID, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

Al menos 1.354 personas han muerto ya en República Democrática del Congo por el brote de ébola que está asolando el norte y el noreste del país africano y ha dejado ya 3.075 casos confirmados en medio de difíciles tareas de contención por la violencia armada que sacude la zona desde hace años.

El brote, declarado el 15 de mayo, causado por la cepa Bundibugyo, se ha extendido por las provincias de Ituri, Kivu Norte, Kivu Sur, Haut-Uele y Tshopo.

Según el último informe de situación publicado este domingo por las autoridades sanitarias del país, el número de fallecidos se ha disparado un 40 por ciento en solo cinco días; un aumento en parte atribuible a una serie de ajustes realizados por las autoridades sanitarias para homogeneizar los datos por provincia y el balance general.

Además, 123 trabajadores sanitarios y otro personal de primera línea se han contagiado, de los cuales 36 han fallecido, según la última estimación del Ministerio de Salud congoleño, que este pasado sábado avisaba de que el brote continúa en una "fase de transmisión sostenida, con un alto nivel de circulación del virus".