Archivo - Un trabajador sanitario en un centro de salud en la provincia de Ituri, en el noreste de República Democrática del Congo (RDC), en medio del brote de ébola declarado a mediados de mayo (archivo) - Xinhua / Xinhua News / Europa Press - Archivo

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El brote de ébola declarado a mediados de mayo en República Democrática del Congo (RDC) roza ya la barrera de los 12.000 casos, con más de 5.800 muertos, según el último balance publicado por las autoridades del país africano, en medio de los problemas a los que hace frente la respuesta sanitaria por la violencia y la escasez de recursos.

El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) ha apuntado en su último boletín que hasta ahora se han registrado 11.955 contagios y 5.867 muertos, una cifra que incluye 69 casos y 35 fallecidos durante las últimas 24 horas, para una tasa de letalidad del 49,1% desde el inicio del brote.

Asimismo, ha señalado que en estos momentos hay 1.161 personas ingresadas o en aislamiento, mientras que 3.307 han recibido el alta tras superar la enfermedad, causada por la cepa Bundibugyo, que no cuenta con vacuna ni tratamiento aprobado. La tasa de seguimiento de los contactos es del 77,6%.

El brote ha afectado hasta ahora un total de ocho provincias --Ituri, Kivu Norte, Kivu Sur, Alto Uélé, Bajo Uélé, Tshopo, Ubangi Norte y Ubangi Sur--, siendo la primera la más afectada, dado que concentra el 67,9% de los contagios confirmados hasta la fecha, si bien durante las últimas semanas el foco se ha trasladado a otros puntos del país donde los casos están aumentando.

El brote en RDC es ya el más mortífero en la historia del país, superando el registrado entre 2018 y 2020, con las proyecciones apuntando a que podría llegar a superar al registrado entre 2014 y 2016 en África occidental, que dejó 28.616 casos y 11.325 fallecidos en Guinea, Liberia y Sierra Leona, según los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).