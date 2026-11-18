Archivo - Fotografía de archivo de un trabajador sanitario en medio del brote de ébola declarado a mediados de mayo en República Democrática del Congo (RDC) - Xinhua / Xinhua News / Europa Press - Archivo

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El brote de ébola declarado a mediados de mayo en el este de República Democrática del Congo (RDC) ha superado ya las barreras de los 11.500 casos y los 5.600 muertos, según han confirmado las autoridades del país africano, en el marco de la expansión de la enfermedades y los problemas a los que hace frente la respuesta, apoyada internacionalmente, para contener la crisis sanitaria.

El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) ha manifestado que hasta la fecha se han registrado 11.504 contagios y 5.630 fallecidos, un balance que incluye 72 casos y 39 muertos durante el último día, para una tasa de letalidad del 48,9% desde el inicio del brote, que tiene su epicentro en la provincia de Ituri (noreste).

Asimismo, ha apuntado que un total de 3.142 personas se han recuperado y han recibido el alta, mientras que en estos momentos 1.743 personas se encuentran hospitalizadas o en aislamiento, con una tasa de seguimiento de los contactos en el 81,6%, en el marco de los esfuerzos para evitar la expansión del virus, de la cepa Bundibugyo, que no cuenta con vacuna ni tratamiento aprobado.

En este contexto, la organización no gubernamental Médicos Sin Fronteras (MSF) ha pedido garantizar la protección de la población y las instalaciones sanitarias en la provincia de Kivu Sur ante el deterioro de la situación de seguridad en Bunyakiri, en medio de los obstáculos a la respuesta a causa de la violencia y el continuo desplazamiento de población.

"El personal médico debe poder desempeñar sus funciones con total seguridad, y los pacientes deben poder acceder a la atención sanitaria sin temor", ha dicho la jefa de la misión de la ONU en Kivu Sur, Giulia Panseri, quien ha recalcado que "cualquier interrupción de los servicios de salud pone vidas en peligro, en particular las de las personas más vulnerables".

La zona de Bunyakiri es escenario desde el 6 de noviembre de un aumento de los combates entre el Ejército congoleño y sus milicias aliadas y las fuerzas del Frente para la Refundación de la Nación (FRN), una coalición político-militar encabezada por el expresidente Joseph Kabila y que integra al Movimiento 23 de Marzo (M23), respaldado por Ruanda.

Los combates han incluido ataques con drones contra zonas de Bulambika cercanas a áreas habitadas y al hospital de referencia de Bunyakiri, respaldado por MSF, lo que ha provocado nuevos desplazamientos de civiles, incluidos miembros del equipo de la organización, que ha expresado su preocupación por la situación en la zona.

La situación ha provocado además una transferencia de servicios desde el citado hospital -que durante las últimas semanas había registrado un aumento de los ingresos-- a un centro de salud en Maibano, así como al traslado de pacientes a estas instalaciones.

"Esperamos poder reanudar todas nuestras actividades médicas en la zona lo antes posible, con el fin de restablecer el suministro de medicamentos y los servicios de salud para la población. No obstante, esto solo será posible si se puede garantizar la seguridad de los civiles, los pacientes y el personal médico", ha explicado Panseri.

"Instamos a todas las partes en el conflicto a que cumplan sus obligaciones conforme al Derecho Internacional Humanitario y garanticen la protección de los civiles, las instalaciones sanitarias, los pacientes y el personal humanitario", ha resaltado, al tiempo que ha incidido en que "deben tomarse todas las medidas necesarias para asegurar que las personas que lo necesitan puedan acceder a la atención médica con total seguridad".

El brote en RDC es ya el más mortífero en la historia del país, superando el registrado entre 2018 y 2020, con las proyecciones apuntando a que podría llegar a superar al registrado entre 2014 y 2016 en África occidental, que dejó 28.616 casos y 11.325 fallecidos en Guinea, Liberia y Sierra Leona, según los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).