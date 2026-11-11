Bruselas advierte de que los ciberataques a supermercados deben servir de "llamada de atención" para Europa

Archivo - La vicepresidenta de la Comisión Europea de Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, Henna Virkkunen, interviene en un debate del pleno del Parlamento Europeo. - JEREMY BAUMER / EUROPEAN PARLIAMENT - Archivo

BRUSELAS, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha advertido este miércoles de que los recientes ciberataques contra los sistemas de refrigeración de supermercados y bancos de alimentos de varios países europeos deben servir como una "llamada de atención" sobre la vulnerabilidad de las infraestructuras críticas de la Unión Europea, reclamando además a los Veintisiete y a la Eurocámara que refuercen las medidas de protección europeas para evitar que este tipo de incidentes se repitan.

"Aunque los ataques no provocaron consecuencias significativas para la seguridad alimentaria ni para la salud pública, deberían servir como una llamada de atención para todos", ha afirmado la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para la Soberanía Tecnológica, Henna Virkkunen, durante un debate un pleno del Parlamento Europeo en Bruselas donde se han abordado los recientes ciberataques a supermercados europeos.

La comisaria ha señalado que estos incidentes --que Francia ha atribuido a Irán-- han demostrado que el riesgo de que "actores extranjeros" provoquen interrupciones en las infraestructuras críticas de la Unión Europea "es real". Por ello, ha reivindicado que la UE "no puede permitirse mantener dependencias o debilidades estratégicas" que expongan sus infraestructuras críticas "a riesgos inaceptables".

"Por ejemplo, no podemos permitir riesgos de injerencia extranjera, espionaje o interrupciones en nuestras cadenas de suministro de tecnologías de la información y la comunicación más críticas", ha proseguido en su explicación, concretando que esto "resulta especialmente relevante" para las infraestructuras de comunicaciones como las redes 5G.

Estas infraestructuras, ha añadido, "son cada vez más importantes" para garantizar una conectividad "fiable y ultrarrápida", así como el intercambio de datos e información, la detección de drones y la coordinación operativa en tiempo real.

En este sentido, la vicepresidenta comunitaria ha reclamado acelerar la retirada de los proveedores considerados "de alto riesgo" --como las tecnológicas chinas Huawei o ZTE-- de las redes europeas de telecomunicaciones, al considerar que los Veintisiete deben actuar con mayor determinación para reducir sus dependencias tecnológicas de terceros países.

"Se ha acabado el tiempo de las vacilaciones. Tenemos que ser mucho más decididos y ambiciosos, también a la hora de establecer plazos claros para eliminar progresivamente a los proveedores de alto riesgo", ha defendido Virkkunen, que ha advertido de que, si Europa no actúa ahora, corre el riesgo de trasladar estas mismas dependencias a las futuras redes 6G.

ALGUNOS CIBERATAQUES PODRÍAN HABERSE EVITADO

Por otra parte, Virkkunen ha advertido de que los recientes ataques contra los sistemas de refrigeración de supermercados y bancos de alimentos europeos han ocasionado pérdidas económicas estimadas en "decenas o incluso cientos de millones de euros", y ha señalado que muchos dispositivos industriales siguen conectados a Internet con contraseñas débiles o programas informáticos obsoletos.

"Si estos requisitos se hubieran transpuesto plenamente y aplicado de manera efectiva, algunos de estos incidentes podrían haberse evitado o su impacto podría haberse reducido significativamente", ha sostenido, en referencia a las obligaciones de seguridad recogidas en la Ley de Cibersolidaridad y la Directiva NIS2

Por ello, ha insistido en que el desafío de la Unión Europea "no consiste únicamente en desarrollar nuevas políticas y nuevos instrumentos", sino en garantizar que las normas ya aprobadas "se traduzcan en una seguridad real sobre el terreno", al tiempo que ha reclamado reforzar los recursos de la Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad (ENISA) para hacer frente a las nuevas amenazas.