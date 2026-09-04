Bruselas cancela la visita de una comisaria a Serbia por el funeral de Estado a Mladic

Archivo - La comisaria de Ampliación, Marta Kos, en una rueda de prensa desde Bruselas. - FREDERIC GARRIDO-RAMIREZ - Archivo

BRUSELAS, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La comisaria europea de Ampliación, la eslovena Marta Kos, ha cancelado una futura visita a Serbia, uno de los países candidatos a adherirse a la Unión Europea, por su decisión de enterrar con honores de Estado al excomandante serbobosnio Ratko Mladic, conocido como 'el carnicero de Bosnia' y condenado en 2017 por crímenes de guerra y lesa humanidad, entre ellos la matanza de Srebrenica.

En un mensaje en redes sociales, la comisaria ha recordado que Mladic "fue condenado por genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra", por lo que el regreso de sus restos mortales a Belgrado "recuerda a Europa las páginas más oscuras de nuestra historia reciente".

"La glorificación que rodea su muerte es incompatible con los valores sobre los que se construye el camino de la UE. Ese camino exige enfrentar el pasado, una reconciliación genuina y el respeto a las víctimas de los crímenes de guerra", ha aseverado, añadiendo que los valores que sustentan el "futuro común no son negociables".

En este contexto, ha anunciado que no procederá "en este momento" con su visita planificada a Serbia, toda vez que las autoridades del país han iniciado los preparativos para la celebración del funeral del excomandante, fallecido el 27 de agosto mientras cumplía pena en una cárcel de La Haya.

El cadáver llegó este jueves al aeropuerto de la capital, Belgrado, en un avión gubernamental, y fue recibido por miembros del Ejército de Serbia. Su ataúd fue cubierto con las banderas de Serbia y la República Srpska, entidad de mayoría serbia que compone Bosnia y Herzegovina. Posteriormente, los soldados trasladaron el ataúd al vehículo que trasladó los restos a la Academia Médica Militar.

El presidente serbio, Aleksandar Vucic, resaltó el jueves que las autoridades se encargarán de "dar todo tipo de apoyo, logística y transporte" para "preservar el orden público, la paz y la seguridad" durante el funeral de Mladic, conocido como 'el carnicero de Bosnia' y sentenciado en noviembre de 2017 por crímenes durante la guerra de Bosnia (1992-1995).

Mladic --condenado por el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia (TPIY) tras ser declarado culpable de diez cargos, entre ellos el del genocidio en Srebrenica en julio de 1995--. Su muerte tuvo lugar "mientras se encontraba hospitalizado en La Haya", según el citado mecanismo.