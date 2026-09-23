Bruselas completa una ayuda de 1.000 millones para apoyar la recuperación y acelerar reformas en Líbano

La comisaria para el Mediterráneo, Dubravka uica mantiene una reunión bilateral con el primer ministro de Líbano, Nawaf Salam, en la misión libanesa en Manhattan. - ANDREA RENAULT

BRUSELAS, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha aprobado este miércoles un nuevo tramo de 505 millones de euros de ayuda a Líbano para 2026 y 2027, con el que completa el paquete de 1.000 millones anunciado en 2024 para apoyar la recuperación económica y las reformas del país, así como reforzar la seguridad y garantizar servicios básicos a la población.

Así lo ha anunciado la comisaria europea para el Mediterráneo, Dubravka Suica, en los márgenes de la 81ª Asamblea General de Naciones Unidas que se celebra esta semana en Nueva York, en la que ha reafirmado el apoyo de la UE a Líbano y ha defendido la necesidad de contar con "un Líbano fuerte y soberano, con instituciones estatales eficaces y un Estado que ejerza un control pleno sobre su territorio".

"Con la aprobación del segundo tramo de 505 millones de euros de nuestro paquete de 1.000 millones de euros, respaldamos la recuperación y las reformas de Líbano, fortalecemos sus instituciones y su seguridad, y contribuimos a proteger a los más vulnerables", ha reivindicado la comisaria en declaraciones remitidas en un comunicado.

En su opinión, un Líbano "fuerte y soberano", con instituciones estatales "eficaces" y un Estado que "ejerza un control pleno sobre su territorio", es "esencial para una estabilidad y prosperidad duraderas". "Como socios mediterráneos, nuestros futuros están estrechamente ligados, y la UE seguirá apoyando a Líbano en este camino", ha remachado.

En concreto, esta segunda parte del paquete se destinará a garantizar el acceso a servicios básicos como la educación, la sanidad, la protección social y el agua, además de proporcionar asistencia económica a familias vulnerables y personas con discapacidad, según ha explicado el Ejecutivo comunitario en su escrito.

Los fondos servirán igualmente para apoyar las reformas de las autoridades libanesas en ámbitos como la Justicia, los organismos de supervisión y regulación y el Parlamento, así como para reforzar el sector de la seguridad, la gestión de fronteras y la recuperación económica de las zonas afectadas por el conflicto.

La ayuda europea también respaldará soluciones para los refugiados sirios, incluidos retornos "seguros, voluntarios y dignos", y financiará a organizaciones de la sociedad civil que trabajan en favor de los derechos de las mujeres, los jóvenes, las minorías y las personas con discapacidad.

"Mientras las necesidades del Líbano lo requieran, la Unión Europea seguirá apoyando al país", ha señalado por su parte la Alta Representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas, que ha explicado que los 505 millones permitirán cubrir "las necesidades inmediatas del pueblo libanés y la recuperación a largo plazo del país".

Kallas ha vinculado además este apoyo con los esfuerzos de los Veintisiete en materia de seguridad, apuntando a la creación de una nueva misión de la UE en Líbano para "asesorar y capacitar" a las Fuerzas Armadas libanesas y contribuir a garantizar la seguridad en todo el territorio.