Bruselas coordina la entrega de ayuda de países de la UE a Colombia tras el terremoto

Archivo - La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen - Marek Ladzinski / Zuma Press / Europa Press / Cont

BRUSELAS, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea está coordinando la ayuda humanitaria y material de emergencia que los Estados miembro están ofreciendo a Colombia para tratar de paliar las consecuencias del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el noroeste del país el pasado lunes y que ha dejado al menos 290 muertos.

A través del Mecanismo de Protección Civil de la UE, varios países han canalizado materiales de primera necesidad, como Suecia, que ha enviado 150 tiendas de campaña y 360 mantas; Alemania, que ha aportado 3.000 utensilios de cocina y 2.500 filtros de agua; o Luxemburgo, que ha ofrecido otras 79 tiendas de campaña.

El Centro de Coordinación de la Respuesta de Emergencia de la Comisión Europa está coordinando toda esa asistencia y su entrega a Colombia y, además, la Comisión ha desplegado en el país a un coordinador de Respuesta Rápida para apoyar la organización del Mecanismo de Protección Civil de la UE y la asistencia humanitaria sobre el terreno.

La asistencia en materia de protección civil complementa los 2,1 millones de euros en fondos humanitarios de emergencia anunciados por la Comisión Europea el pasado 12 de agosto. Los socios humanitarios de la UE están proporcionando asistencia sanitaria, hídrica, sanitaria y de higiene, así como alojamiento, alimentos, protección y ayuda económica a las comunidades afectadas, según ha detallado el Ejecutivo comunitario.

La ayuda de la UE se movilizó desde las primeras horas posteriores al terremoto. La Comisión también activó el servicio de cartografía satelital Copernicus para apoyar las operaciones de rescate y realizar evaluaciones iniciales de los daños.

"LA UE SE SOLIDARIZA CON COLOMBIA"

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha reivindicado que "Europa se solidariza con el pueblo colombiano" tras el "devastador terremoto", señalando que "en momentos de tragedia, la solidaridad se traduce en acción".

"Estamos enviando tiendas de campaña, filtros de agua, alimentos y otros suministros esenciales para apoyar a las comunidades necesitadas. Nos solidarizamos con el pueblo colombiano durante esta emergencia y en la recuperación que se avecina", ha afirmado en declaraciones remitidas en un comunicado.

Por su parte, la comisaria europea de Preparación y la Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, ha lamentado que "Colombia se enfrenta a pérdidas inmensas" y que por ende "Europa apoya firmemente a su pueblo".

"Desde el primer momento del terremoto hemos movilizado todos los recursos a nuestro alcance: financiación humanitaria, cartografía satelital, refugios de emergencia y asistencia técnica sobre el terreno. Esta es la solidaridad europea en acción", ha destacado.