Bruselas, tras críticas de Vance, dice velar para que "los ciudadanos y nadie más" decidan en las elecciones

Archivo - El vicepreisdente de Estados Unidos, JD Vance. - Sven Hoppe/dpa - Archivo

BRUSELAS 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha querido este miércoles evitar la respuesta directa al vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, que acusa a Bruselas de intentar interferir en las elecciones que celebrará Hungría este domingo; pero también ha querido dejar claro su "compromiso" por velar que los comicios que se celebren en territorio comunitario sean siempre el resultado de lo que decidan "los ciudadanos y nadie más".

"Tenemos a un vicepresidente de Estados Unidos visitando un Estado miembro a cinco días de unas elecciones, no comentaremos específicamente las declaraciones que hizo. Pero lo que sí haremos es confirmar que estamos actuando de manera que esté garantizado que las elecciones siempre son el resultado único de los ciudadanos y de nadie más", ha zanjado Arianna Podestà, portavoz adjunta del Ejecutivo comunitario de Ursula von der Leyen

De este modo, en una rueda de prensa desde Bruselas, la portavoz comunitaria ha subrayado que la Comisión Europea siempre ha "confirmado y demostrado con todas sus acciones" y su compromiso con que los resultados de las elecciones que se celebren en Europa reflejen la voluntad de los votantes que acuden a las urnas en el Estado miembro concernido.

Además, Podestà se ha referido a la Declaración Conjunta que firmaron Von der Leyen y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el pasado verano en Escocia --como parte de la tregua arancelaria-- como el marco oportuno de diálogo entre Bruselas y Washington para abordar eventuales diferencias. La portavoz del Servicio de Acción Exterior de la UE, Anitta Hipper, a su vez, también ha añadido que existen "canales diplomáticos" para tratar las eventuales "preocupaciones".

Además, el portavoz de Soberanía Digital y Defensa, Thomas Regnier, ha ahondado en la defensa de la estrategia comunitaria para salvaguardar el Estado de derecho en los países de la Unión y defendido que "lo que hacen los burócratas europeos es establecer un marco fuerte para asegurar que las elecciones se mantienen en manos de nuestros ciudadanos".

En este sentido, Regnier ha subrayado que existen "preocupaciones justificadas" en Europa con respecto a injerencias e intentos por "silenciar voces políticas" en el curso de campañas electorales en los Estados miembro --sin referirse al caso concreto de Hungría-- y que, por ello, la Unión ha regulado los servicios y mercados digitales.

De este modo, ha señalado a las plataformas digitales como el entorno en donde se detectan riesgos de "manipulación de algoritmos", potenciar la "visibilidad" de determinados candidatos o "silenciar" los discursos de otros; al tiempo que ha puesto en valor la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés) que hace "más difícil" que este tipo de injerencias ocurran en Internet.

"Tenemos la obligación legal y el deber de aplicar la legislación. Seguiremos haciéndolo porque en Europa los resultados electorales no deben ser la decisión de grandes tecnológicas ni de sus algorimos", ha zanjado Regnier.