Bruselas defiende al Tribunal Especial para Kosovo tras la condena de 25 años de cárcel a Hashim Thaci

La comisaria europea de Ampliación, Marta Kos, durante un debate en el pleno del Parlamento Europeo sobre el funeral de Ratko Mladic en Estrasburgo (Francia). - MATHIEU CUGNOT

BRUSELAS, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La comisaria europea de Ampliación, Marta Kos, ha salido en defensa del Tribunal Especial para Kosovo (TEK), alegando que es un "órgano judicial imparcial e independiente" y que sus sentencias "deben ser respetadas", después de que este miércoles haya condenado a 25 años de cárcel al expresidente de Kosovo Hashim Thaci.

"El Tribunal Especial para Kosovo es un órgano judicial imparcial e independiente. Sus sentencias deben ser respetadas y las personas condenadas tienen derecho a recurrirlas. Se trata de depurar responsabilidades individuales y hacer justicia a las víctimas y sus familias de todas las comunidades de Kosovo", ha indicado Kos en un mensaje en redes sociales.

La eslovena también ha hecho un llamamiento a "los actores de la región" para que contribuyan a "sanar las heridas del pasado", esgrimiendo que "solo mediante la reconciliación" podrán los países de la región "superar sus divisiones y avanzar hacia un futuro común en la Unión Europea".

La reacción de Bruselas se produce horas después de que el TEK haya condenado a Thaci a 25 años de prisión tras declararle culpable de crímenes de guerra, incluido asesinato, tortura y detención ilegal, en el marco del conflicto en el territorio entre 1998 y 1999.

La corte ha indicado que tanto Thaci, quien lideró durante la guerra el escuadrón paramilitar albanokosovar del Ejército de Liberación de Kosovo (ELK), como los otros tres acusados --Kadri Veseli, Rexhep Selimi y Jakup Krasniqi, altos cargos del grupo--, son culpables de crímenes de guerra por la detención arbitraria de 385 personas, los "tratamientos crueles" contra 49, torturas contra 303, y el asesinato de 96 individuos.

Los jueces han determinado así que todos ellos "contribuyeron de forma significativa" al objetivo de atacar a personas percibidas como opositoras a los objetivos políticos y militares del ELK, incluidos ciudadanos albanokosovares vinculados a otras fuerzas políticas o militares o asociadas con las autoridades serbias, así como integrantes de minorías como los romaníes o los serbios.