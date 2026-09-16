Bruselas defiende al Tribunal Especial para Kosovo tras la condena de 25 años de cárcel a Hashim Thaci

El expresidente de Kosovo ha sido declarado culpable de crímenes de guerra en el marco del conflicto en el territorio entre 1998 y 1999

La comisaria europea de Ampliación, Marta Kos, durante un debate en el pleno del Parlamento Europeo sobre el funeral de Ratko Mladic en Estrasburgo (Francia).
La comisaria europea de Ampliación, Marta Kos, durante un debate en el pleno del Parlamento Europeo sobre el funeral de Ratko Mladic en Estrasburgo (Francia). - MATHIEU CUGNOT
Europa Press Internacional
Publicado: miércoles, 16 septiembre 2026 16:59
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BRUSELAS, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La comisaria europea de Ampliación, Marta Kos, ha salido en defensa del Tribunal Especial para Kosovo (TEK), alegando que es un "órgano judicial imparcial e independiente" y que sus sentencias "deben ser respetadas", después de que este miércoles haya condenado a 25 años de cárcel al expresidente de Kosovo Hashim Thaci.

"El Tribunal Especial para Kosovo es un órgano judicial imparcial e independiente. Sus sentencias deben ser respetadas y las personas condenadas tienen derecho a recurrirlas. Se trata de depurar responsabilidades individuales y hacer justicia a las víctimas y sus familias de todas las comunidades de Kosovo", ha indicado Kos en un mensaje en redes sociales.

La eslovena también ha hecho un llamamiento a "los actores de la región" para que contribuyan a "sanar las heridas del pasado", esgrimiendo que "solo mediante la reconciliación" podrán los países de la región "superar sus divisiones y avanzar hacia un futuro común en la Unión Europea".

La reacción de Bruselas se produce horas después de que el TEK haya condenado a Thaci a 25 años de prisión tras declararle culpable de crímenes de guerra, incluido asesinato, tortura y detención ilegal, en el marco del conflicto en el territorio entre 1998 y 1999.

La corte ha indicado que tanto Thaci, quien lideró durante la guerra el escuadrón paramilitar albanokosovar del Ejército de Liberación de Kosovo (ELK), como los otros tres acusados --Kadri Veseli, Rexhep Selimi y Jakup Krasniqi, altos cargos del grupo--, son culpables de crímenes de guerra por la detención arbitraria de 385 personas, los "tratamientos crueles" contra 49, torturas contra 303, y el asesinato de 96 individuos.

Los jueces han determinado así que todos ellos "contribuyeron de forma significativa" al objetivo de atacar a personas percibidas como opositoras a los objetivos políticos y militares del ELK, incluidos ciudadanos albanokosovares vinculados a otras fuerzas políticas o militares o asociadas con las autoridades serbias, así como integrantes de minorías como los romaníes o los serbios.

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