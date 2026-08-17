Bruselas destina 2,3 millones en ayuda para frenar un brote de cólera en África Central y Occidental

Un cooperante de la Oficina de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea (ECHO) observa la entrada de una clínica móvil de emergencia instalada en un campamento de refugiados - COMISIÓN EUROPEA

BRUSELAS 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha movilizado 2,3 millones de euros en fondos humanitarios de emergencia para combatir la epidemia de cólera que afecta a Nigeria, Camerún, República Centroafricana y Chad, donde se han registrado más de 61.000 casos en los primeros cinco meses de 2026, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La mayor partida de esta ayuda recaerá en Nigeria, que recibirá 1,5 millones de euros para reforzar los equipos de intervención, suministrar kits de tratamiento de cólera, desinfectar puntos de agua y potenciar la vigilancia epidemiológica en zonas de difícil acceso, según ha detallado el Ejecutivo comunitario en un comunicado.

Para República Centroafricana se han asignado 500.000 euros dirigidos a ampliar las campañas de vacunación, la atención médica y las infraestructuras de agua e higiene, además de reforzar la detección de casos, la participación comunitaria y el apoyo para entierros dignos y seguros.

Chad recibirá 200.000 euros concedidos por el Ejecutivo comunitario, que contribuirán a romper la cadena de transmisión de la enfermedad mediante un mayor acceso al agua potable, mejoras de higiene y el respaldo comunitario para la vigilancia de los contagios.

Por su parte, Camerún dispondrá de 100.000 euros para tareas de contención del brote, incorporación de personal sanitario sobre el terreno, envío de medicamentos esenciales e instalación de unidades adicionales de tratamiento y puntos de rehidratación oral en las aldeas más golpeadas.

La comisaria europea de Preparación y Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, ha recordado que el cólera "es previsible y tratable" y ha defendido este desembolso rápido para proteger a las poblaciones vulnerables.

"En un momento en que las necesidades humanitarias aumentan y los recursos disminuyen, Europa no permanece indiferente. Esta financiación de emergencia ayudará a nuestros socios a actuar con rapidez, contener los brotes y proteger a las comunidades más vulnerables", ha indicado en declaraciones remitidas en el escrito.

Según ha recordado la Comisión, el cólera es causado por la bacteria 'Vibrio cholerae'. La infección se transmite con mayor frecuencia al consumir agua contaminada. En casos graves, la rápida pérdida de líquidos corporales puede provocar deshidratación y shock. Asimismo, el cólera no es un problema común en Europa y el riesgo de contagio por casos importados es bajo.