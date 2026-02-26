Bruselas destina 63 millones en ayuda humanitaria para Somalia ante la sequía y el encarecimiento de alimentos

Archivo - Dos mujeres en un cultivo en Somalia - AHMED OSMAN - Archivo

BRUSELAS 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europa destinará 63 millones de euros en financiación humanitaria para apoyar a las comunidades más vulnerables de Somalia a la sequía y al aumento del precio de los alimentos, en un momento en el que Al Shabaab, un grupo vinculado a la organización terrorista Al Qaeda, ha intensificado sus ataques y en consecuencia se están produciendo infinidad de desplazamientos fuera del país.

La financiación de la UE priorizará los servicios integrales de salud y nutrición vitales, incluyendo el tratamiento de la desnutrición grave o aguda, la asistencia financiera de emergencia, el agua, el saneamiento, la protección y la educación de emergencia, según ha explicado el Ejecutivo europeo en un comunicado.

La ayuda se prestará a través de socios humanitarios de confianza de la UE que operan sobre el terreno, garantizando que la ayuda llegue a los más afectados de forma oportuna, inclusiva y eficaz.

Este anuncio se produce en un momento en que las tasas de inseguridad alimentaria y de malnutrición relacionadas con la sequía están aumentando en todo Somalia, con 6,5 millones de personas (alrededor de 1 de cada 3 somalíes) enfrentando hambre y aproximadamente 1,85 millones de niños menores de 5 años en riesgo de malnutrición aguda.

La Comisión Europea ha puesto en valor que la financiación llega en un contexto global de recortes en la financiación internacional, en el que Bruselas busca mantener su compromiso de proporcionar ayuda de emergencia a las personas más vulnerables de Somalia.