Bruselas destinará 235 millones de euros en ayuda humanitaria para África Occidental y Central

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BRUSELAS 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha anunciado este miércoles que destinará 235 millones de euros de su presupuesto en ayuda humanitaria para apoyar a las personas más vulnerables de África Occidental y Central, con la idea de ayudar a los afectados por los conflictos actuales y las crisis alimentarias, las personas desplazadas por la fuerza, las comunidades de acogida y las poblaciones de difícil acceso.

La región que recibirá la mayor parte de la financiación será el Sahel, con 75 millones de euros de ayuda humanitaria, ya que con más de 12,4 millones de personas necesitando asistencia, la respuesta dará prioridad a la protección junto con la asistencia alimentaria, los servicios de salud y nutrición, la educación en situaciones de emergencia, la vivienda, el agua, el saneamiento y la higiene.

La financiación también cubrirá la preparación ante catástrofes, la asistencia para las operaciones de transporte aéreo humanitario y las acciones que contribuyan a la seguridad de las intervenciones y los socios, según ha detallado el Ejecutivo comunitario en un comunicado.

En Camerún, más de 16,6 millones de euros se destinarán a la alimentación, la salud y la nutrición, la protección, la educación en situaciones de emergencia y el agua, el saneamiento y la higiene, así como a medidas de alojamiento y preparación ante catástrofes, para satisfacer las necesidades de las poblaciones desplazadas más vulnerables. Casi 3 millones de personas necesitan asistencia humanitaria y, entre ellas, 2,2 millones están desplazadas por la fuerza.

En la República Centroafricana, 22 millones de euros financiarán la ayuda multisectorial, incluida la ayuda alimentaria y a los medios de subsistencia, la preparación para casos de desastre, la educación en situaciones de emergencia, la salud y la nutrición, la vivienda y la protección. 2,3 millones de personas necesitan asistencia. El país acoge a más de 35.000 refugiados sudaneses y a unos 7.000 repatriados de la República Centroafricana.

En Chad, más de 72 millones de euros proporcionarán servicios esenciales como agua, saneamiento e higiene, refugio, protección y alimentos para hacer frente al desplazamiento forzado en las provincias de Est, Lac y Hadjer Lamis, apoyando tanto a las comunidades recién desplazadas como a las de acogida. Desde abril de 2023, Chad ha recibido a 919.000 refugiados sudaneses y 389.700 repatriados chadianos.

En Mauritania, 4,8 millones de euros apoyarán la respuesta de emergencia para los refugiados malienses, los retornados mauritanos y las comunidades de acogida vulnerables, apoyando la asistencia alimentaria, el agua, el saneamiento y la higiene, los servicios de refugio y protección, así como las acciones de preparación ante catástrofes. El número de refugiados y solicitantes de asilo en Mauritania ha superado las 400.000 personas.

En Nigeria, 33 millones de euros apoyarán acciones de salud y nutrición para salvar vidas dirigidas a las zonas del noreste y noroeste de Nigeria. Según la Comisión, el país se enfrenta a su peor crisis alimentaria y nutricional en los últimos años, con casi 35 millones que requieren asistencia alimentaria de emergencia y 6,4 millones de niños gravemente desnutridos, de los cuales 2 millones están en condiciones potencialmente mortales.

En los países costeros, más de 6 millones de euros prestarán servicios de respuesta de emergencia, asistencia alimentaria, salud, protección y coordinación a las zonas más afectadas por la inseguridad y los desplazamientos de población. En Benin, Costa de Marfil, Ghana y Togo, más de 270.000 personas son desplazadas por la fuerza. Otros 6,4 millones de euros se destinarán a proyectos de alcance regional.

Según ha explicado la Comisión, la región de África occidental y central está plagada de diversas crisis humanitarias, con importantes necesidades de asistencia humanitaria. El principal motor de estas crisis es el conflicto, intensificado aún más por los efectos adversos del cambio climático y una multitud de factores locales relacionados con la gobernanza, la demografía y el acceso a la tierra y los recursos.