Bruselas envía una delegación a Budapest para iniciar contactos preliminares con el Gobierno entrante

El líder de Tisza y primer ministro entrante de Hungría, Peter Magyar. - David Balogh / Xinhua News / Europa Press / Contac

BRUSELAS 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea enviará este viernes una delegación a Budapest para entablar contactos "preliminares" con el equipo del primer ministro entrante, Péter Magyar --que no tomará el relevo de Viktor Orbán hasta comienzos de mayo--; con el objetivo de avanzar en soluciones para asuntos pendientes como el veto al préstamo europeo de 90.000 millones a Ucrania o los 17.000 millones en fondos comunitarios para Hungría congelados por su deriva antidemocrática.

"El tiempo se acaba para una serie de asuntos como el préstamo para Ucrania o los fondos de recuperación. Obviamente va en interés de Hungría y de la Unión que avancemos tan pronto como sea posible", ha indicado en una rueda de prensa en Bruselas la portavoz jefe del Ejecutivo comunitario, Paula Pinho.

La portavoz no ha querido dar detalles sobre la agenda de encuentros previstos ni aclarar quienes componen la delegación que representará a la Comisión Europea en ellos, por lo que no está claro si se trata de encuentros únicamente a nivel técnico o si también habrá contactos en persona a nivel político.

En todo caso, Pinho ha querido subrayar que la primera reunión de representantes de la Comisión con el Gobierno entrante es una "manifestación directa" de las palabras de la presidenta comunitaria, Ursula von der Leyen, quien al día siguiente de las elecciones mostró ya su disposición a "trabajar con el nuevo Gobienro tan pronto como sea posible" sobre un amplio "menú" de asuntos pendientes e interés común.

17.000 MILLONES PARA HUNGRÍA CONGELADOS

En concreto, como consecuencia de la deriva antidemocrática del Gobierno de Orbán y reformas que pusieron en riesgo la independencia judicial en eL país y que atentaron libertades de colectivos vulnerables como la infancia o el de LGTBIQ, la Unión mantiene en suspenso el desembolso de cerca de 7.600 millones de euros de fondos de cohesión y están pendientes otros 10.400 millones del fondo anticrisis postpandemia.

Parte de este dinero, por ejemplo, está congelado por el procedimiento de condicionalidad que frena el pago de fondos europeos si existe el riesgo de que sean empleados para políticas que atenten los intereses de la Unión o vayan en contra de los principios fundamentales del Estado de derecho.

En el caso del plan de recuperación, por su parte, el Gobierno húngaro debe presentar propuestas concretas con reformas y medidas a los fondos y que Bruselas evalúe su conveniencia y cumplimiento, algo que Budapest no ha hecho hasta ahora y ello pese a que las reglas obligan al Estado miembro a completar las reformas y solicitar los fondos a más tardar este agosto y comprometer su gasto antes de que acabe 2026.

En este contexto, Pinho ha insistido en la importancia de poder iniciar "contactos preliminares" antes de que el nuevo Ejecutivo de Magyar entre en funciones, con el reto de "garantizar que, una vez esté constituido, se puedan tomar verdaderas medidas si son necesarias y no se pierde el tiempo".

"Es la razón de proceder sin perder tiempo", ha proseguido la portavoz de Von der Leyen, quien ha apuntado también que no hay una lista determinada de los asuntos que se tratarán en el primer contacto porque es el "arranque" de los trabajos que deberán concretarse cuando se materialice el relevo de poderes en Budapest.

En todo caso, y preguntada por el préstamo europeo de 90.000 millones de euros para cubrir las necesidades urgentes de financiación de Kiev, la representante comunitaria también ha querido dejar claro que la posición del bloque no cambia respecto a que se trata de una decisión adoptada por unanimidad de los Veintisiete en la cumbre de líderes de diciembre, por lo que Hungría debe cumplir sus compromisos.