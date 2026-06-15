Bruselas espera que los Veintisiete consensúen un sustituto al Alto Representante en Bosnia

Archivo - La comisaria europea de Ampliación, Marta Kos - FRANCOIS LENOIR - Archivo

BRUSELAS 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La comisaria europea de Ampliación, Marta Kos, ha expresado este lunes el deseo del Ejecutivo comunitario para que los Veintisiete logren unirse en torno a un candidato para el cargo de Alto Representante para Bosnia y Herzegovina que trabaje en beneficio del país de los Balcanes y de su senda europea.

"Espero que la Unión Europea se unifique en torno a un candidato para el cargo de alto representante, que trabajará en el mejor interés de Bosnia y Herzegovina, pero también en el mejor interés de la vía europea de este país", ha indicado en declaraciones a los medios durante el Consejo de Asuntos Exteriores (CAE) celebrado este lunes en Luxemburgo.

Kos ha citado una reciente encuenta que muestra que el 74% de la población de Bosnia "quiere seguir la vía europea", por lo que los líderes de la Unión Europea, y también de Bosnia y Herzegovina, "deberían seguir esta visión" del pueblo bosnio.

"En mi opinión, el Alto Representante debería trabajar de tal manera que su cargo quede obsoleto muy pronto, para que Bosnia y Herzegovina recupere la soberanía total y pueda tomar decisiones sin supervisión internacional. Y estamos preparando una visión de futuro y Herzegovina en la Comisión Europea", ha añadido.

Las declaraciones de Kos tienen lugar después de que el pasado 5 de junio las delegaciones estadounidenses y europea no lograran ponerse de acuerdo en el Consejo para la Implementación de la Paz (PIC, por sus siglas en inglés) para elegir a un nuevo Alto Representante para Bosnia y Herzegovina tras dos días de consultas a raíz de la dimisión del anterior enviado, Christian Schmidt.

El político conservador alemán, que ejercía como garante internacional de los Acuerdos de Dayton que certificaron el fin de la guerra de Bosnia, detalló que en los siguientes días seguirían las conversaciones con vistas a una transición en el cargo "para finales de junio".

El Consejo no logró llegar a un acuerdo durante las reuniones después de que dos candidatos emergieran como favoritos: Zanardi Landi, respaldado por Estados Unidos e Italia, y el diplomático francés René Troccaz, apoyado por otros países europeos.