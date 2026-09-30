Bruselas felicita a Fátima Zahra el Mansuri tras ser nombrada jefa de gobierno de Marruecos

Archivo - La comisaria europea para el Mediterráneo, Dubravka Suica. - MELANIE WENGER - Archivo

BRUSELAS 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La comisaria europea para el Mediterráneo, Dubravka Suica, ha felicitado este miércoles a Fátima Zahra el Mansuri por su nombramiento como jefa de Gobierno de Marruecos, la primera mujer en ocupar el cargo, y ha expresado su compromiso de seguir trabajando con Rabat para reforzar la asociación con un país al que ha definido como socio "clave y estratégico" de la Unión Europea.

"Quiero felicitar calurosamente a Fátima Zahra el Mansuri por su nombramiento como jefa de Gobierno de Marruecos, así como por convertirse en la primera mujer en ocupar este cargo. El liderazgo femenino es clave para abordar los desafíos globales actuales. Estoy comprometida a seguir trabajando con Marruecos, un socio clave y estratégico, para reforzar nuestra sólida asociación en línea con nuestros desafíos comunes e intereses conjuntos", ha señalado la política croata en un mensaje en redes sociales.

La comisaria ha reaccionado así al nombramiento anunciado este martes por el rey Mohamed VI, que ha encargado a El Mansuri formar un nuevo Ejecutivo después de que su formación, el Partido de la Autenticidad y Modernidad (PAM), fuera la fuerza más votada en las recientes elecciones legislativas.

El Mansuri, antigua alcaldesa de Marrakech, se convierte así en la primera mujer en ponerse al frente del Gobierno marroquí, después de que el PAM se impusiera en los comicios con el 22,13% de los votos y cerca de diez puntos de ventaja sobre la segunda fuerza, en unas elecciones en las que la abstención rozó el 60%.

En concreto, la formación obtuvo 97 escaños, por delante de la Agrupación Nacional de Independientes (RNI), hasta ahora principal socio de la coalición y que logró 66 asientos, mientras que el Partido Istiqlal (PI) se situó en tercer lugar con 65 representantes.

El nombramiento abre ahora el proceso para formar el nuevo Ejecutivo, después de que la propia El Mansuri pidiera hace unos días esperar al encargo del monarca antes de avanzar posibles alianzas, aunque entonces no cerró la puerta a alcanzar acuerdos con ninguna fuerza política, incluido el islamista Partido de la Justicia y el Desarrollo (PJD).