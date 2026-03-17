Bruselas informa a Ucrania de los tres últimos bloques de negociación para su adhesión a la UE

El viceprimer ministro de Ucrania, Taras Kachka, la viceministra chipriota para Asuntos Europeos de Chipre, Marilena Raouna, y la comisaria europea de Ampliación, Marta Kos, en una rueda de prensa desde Bruselas. - FRANCOIS LENOIR

BRUSELAS, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha trasladado este martes a Ucrania los requisitos correspondientes a los tres últimos bloques de negociación de su proceso de adhesión a la Unión Europea, informando así del conjunto de condiciones que Kiev debe cumplir para avanzar hacia su ingreso en el bloque comunitario.

Así lo ha anunciado en una rueda de prensa desde Bruselas la comisaria europea de Ampliación, Marta Kos, que ha detallado tras una reunión este martes con el vice primer ministro ucraniano, Taras Kachka, y la viceministra chipriota para Asuntos Europeos, Marilena Raouna, que ostenta la Presidencia rotatoria del Consejo de la UE.

Concretamente, Bruselas ha entregado a Kiev la información con todas las reformas necesarias de los tres últimos bloques de negociación; el grupo 3 referido a "Competitividad y crecimiento inclusivo"; el grupo 4 sobre "Agenda verde y conectividad sostenible"; así como el grupo 5 de "Recursos, agricultura y política de cohesión".

El pasado mes de diciembre Kiev ya recibió los criterios de evaluación para otros tres grupos temáticos: el grupo 1, "Fundamentos del proceso de adhesión a la UE"; el grupo 2, "Mercado interior"; y el grupo 6, "Relaciones exteriores", según ha informado en un mensaje en redes sociales la primera ministra de Ucrania, Yulia Sviridenko.

"Las reformas bajo el grupo 3 conducirán a más empleos, mejores condiciones para las empresas y más inversión en la economía de Ucrania. Bajo el grupo 4 significan energía más limpia, electricidad más confiable y mejores carreteras, enlaces ferroviarios y conexiones fronterizas. Y bajo el grupo 5 significan una agricultura más fuerte, mejor apoyo para las comunidades rurales y un uso más inteligente de la tierra y el agua", ha detallado Kos.

Tras celebrar que hoy se lleva el trabajo "más allá" expandiéndolo a los tres capítulos de negociación restantes, la comisaria ha recordado que Ucrania tiene la oportunidad con esta información de ir realizando las reformas necesarias para acelerar su adhesión a la Unión Europea, a la espera de la apertura de negociaciones de los primeros capítulos de adhesión congelada por el veto de Hungría.

La ministra chipriota, por su parte, ha saludado que la espera de que se den las condiciones que permitan abrir los seis bloques, "Ucrania tampoco se queda de brazos cruzados" y "sigue adelantando alineamientos clave y reformas por su parte".

"Adelantar reformar no es solo un proceso técnico. Se trata de preparar el terreno para negociaciones creíbles y de calado. Garantiza que Ucrania se comprometa de forma significativa con el acervo comunitario, acometiendo reformas profundas y, en ocasiones, muy exigentes", ha añadido, destacando los avances logrados por el momento por Kiev.

UCRANIA AGRADECE NO PERDER "NI UN DÍA"

El vic eprimer ministro ucraniano ha agradecido a la Comisión Europea por su "enfoque de adelantar las cosas", y ha sostenido que en respuesta su país se está tomando "extremadamente en serio", tratando de adelantar las reformas necesarias para cuando pueda empezarse el proceso de negociación.

"No podemos perder ni un día para la adhesión de Ucrania a la Unión Europea, ya que este es nuestro interés común teniendo en cuenta cómo se está desarrollando el mundo y cómo la agresión y la guerra se están extendiendo por todo el globo".

En su opinión, con esta nueva "lista de tareas", Ucrania tiene ahora "todo el conocimiento sobre los puntos de referencia, sobre los requisitos de adhesión a la UE", lo que ayudará a avanzar hacia la apertura formal de las negociaciones y al cierre de cada uno de los capítulos.