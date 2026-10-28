Bruselas insiste en que no volverá a importar gas ruso incluso si se alcanza un acuerdo de paz en Ucrania

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, durante su intervención este martes en el pleno del Parlamento Europeo en Estraburgo (Francia) - LAURIE DIEFFEMBACQ

BRUSELAS, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha insistido este miércoles en que la Unión Europea no volverá a importar gas ruso incluso si se alcanza un acuerdo de paz que ponga fin a la guerra en Ucrania, al recordar que la legislación comunitaria vigente impide reanudar estas compras, después de las informaciones sobre posibles conversaciones entre Estados Unidos y Rusia para recuperar el suministro a Europa a través del gasoducto Nord Stream.

"Tenemos legislación en vigor que nos impide reanudar las importaciones de combustibles fósiles, en particular de gas, procedentes de Rusia", ha afirmado la portavoz jefe de la Comisión Europea, Paula Pinho, durante la rueda de prensa diaria del Ejecutivo comunitario, preguntada en varias ocasiones por las informaciones sobre posibles conversaciones entre Estados Unidos y Rusia para reabrir el gasoducto Nord Stream una vez finalizada la guerra.

En ese mismo modo se ha expresado la portavoz comunitaria de Energía, Anna-Kaisa Itkonen, que ha precisado que la legislación europea 'REPowerEU' "no está vinculada a las sanciones ni a ningún acontecimiento geopolítico" y que, por tanto, seguirá aplicándose independientemente de que se alcance un acuerdo de paz en Ucrania.

"Independientemente de lo que ocurra, estamos eliminando progresivamente el gas ruso y el gas natural licuado del mercado europeo, y los últimos suministros deberían finalizar a finales del próximo año", ha explicado Itkonen, en referencia a 2027.

La portavoz ha aclarado, no obstante, que no le corresponde a la Comisión determinar si el gasoducto Nord Stream volverá a funcionar eventualmente en el futuro, aunque ha insistido en que la posición del Ejecutivo comunitario sobre este proyecto ha sido clara desde sus inicios y que la decisión de abandonar el gas ruso va más allá de las medidas restrictivas vinculadas al conflicto.

"Conocemos demasiado bien los costes ocultos de depender de Rusia para la compra de combustibles fósiles. Se han utilizado como arma y hemos pagado el precio, así que no lo olvidamos", ha señalado la portavoz jefe, que ha insistido en que Europa ha aprendido las consecuencias de su dependencia energética de Moscú "con guerra o sin ella".

Asimismo, ha recordado que fue Rusia quien interrumpió inicialmente los suministros de gas a Europa. "Fue Rusia, por si alguien lo ha olvidado mientras tanto", ha recalcado Pinho.

BRUSELAS CONOCÍA DE ANTEMANO LA LLAMADA A PUTIN

Por otra parte, la Comisión Europea ha confirmado que había sido informada previamente de la conversación telefónica mantenida este martes por el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, y el primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Store, con el presidente ruso, Vladimir Putin.

"Fuimos informados antes de la llamada", ha asegurado Pinho, que acto seguido ha defendido la importancia de que los países europeos mantengan un mensaje común en sus contactos con el Kremlin, independientemente de las iniciativas diplomáticas que puedan desarrollar sus dirigentes.

"Lo verdaderamente importante es que permanezcamos unidos en torno al mismo mensaje que debe transmitirse al presidente Putin", ha señalado, antes de lamentar que Moscú siga sin mostrar disposición a participar en conversaciones para poner fin al conflicto.