Bruselas moviliza ayuda de emergencia para 100.000 hogares y unidades médicas ante la crisis en Líbano

Destrucción causada por un ataque militar israelí en Beirut (Líbano) - Ankhar Kochneva / Zuma Press / ContactoPhoto

BRUSELAS 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha movilizado financiación extra de sus fondos destinados a atender emergencias urgentes sobre el terreno para tratar de paliar las consecuencias de la escalada de la violencia en Líbano y el desplazamiento multitudinario de su población por los ataques de Israel en el sur del país, reforzando la ayuda con nuevas unidades médicas y asistencia directa a 100.000 hogares vulnerables.

Así lo ha anunciado el Ejecutivo comunitario en un comunicado, en el que ha detallado que, además de los 100 millones de euros en ayuda humanitaria anunciados la semana pasada, la UE también está reconduciendo fondos de su paquete de apoyo financiero de 1.000 millones de euros para el periodo 2024-2027 "con el fin de atender las necesidades más urgentes sobre el terreno".

Concretamente, se han destinado 10 millones de euros en ayudas en efectivo para 100.000 hogares vulnerables, en un esfuerzo por solventar la situación de personas desplazadas. Los fondos serán canalizados a través del programa de red de protección social del Gobierno libanés.

También se han desplegado más de 20 unidades médicas móviles financiadas por la UE para apoyar a 67 refugios colectivos y zonas bajo órdenes de evacuación, con el fin de garantizar que la población mantenga el acceso a servicios sanitarios esenciales, todo mientras el sistema sanitario libanés está "bajo una fuerte presión".

La UE también proporcionará herramientas digitales de formación para 8.000 profesores para asegurar la continuidad del aprendizaje, facilitando clases a distancia para 50.000 estudiantes, además de garantizando otros servicios de educación y protección infantil en refugios y espacios de aprendizaje temporales, alcanzando a un total de 150.000 niños y jóvenes.

Por último, es reforzará su poyo a la Sala Nacional de Operaciones del Gobierno libanés, que coordina la respuesta de emergencia por los ataques israelíes, y reforzará el refuerzo del control fronterizo y la gestión de movimientos en puntos clave de cruce para ayudar a las personas desplazadas.

"Los verdaderos socios permanecen unidos en tiempos de crisis. El apoyo de la UE a Líbano y a su población es firme. Junto con las autoridades libanesas y nuestros socios internacionales y regionales, estamos haciendo todo lo posible para garantizar el acceso continuado a los servicios básicos", ha afirmado en declaraciones remitidas en el comunicado la comisaria para el Mediterráneo, Dubravka Suica.

La comisaria ha instado a "la desescalada y a la protección de los civiles", y ha reivindicado que la Comisión Europea seguirá respaldando a las fuerzas de seguridad libanesas, "cuyo papel para mantener la estabilidad sigue siendo crucial".

Anteriormente, el Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea (SEAE) ha pedido a Israel que cese sus "operaciones" en Líbano, advirtiendo del riesgo de que la continuidad de su intercambio de ataques con el partido-milicia chií libanés "desencadene un conflicto prolongado" en el país.

"La UE está profundamente preocupada por la ofensiva israelí en curso en Líbano, que ya tiene consecuencias humanitarias devastadoras y corre el riesgo de desencadenar un conflicto prolongado. Israel debe cesar sus operaciones en Líbano", lamentó en un comunicado su portavoz, Anitta Hipper.