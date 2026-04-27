Bruselas niega el restablecimiento de relaciones diplomáticas con los talibán pese a que sí hay contactos "técnicos"

Archivo - Combatientes talibanes viajan en un vehículo blindado en un puesto de control cerca del paso fronterizo de Torkham, entre Pakistán y Afganistán - Sami Jan/dpa - Archivo

BRUSELAS 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha recordado que mantiene "contactos técnicos" con Afganistán para la deportación de ciudadanos afganos sin permiso de residencia que se encuentran en territorio comunitario, pero ha asegurado que "en absoluto" esto implica el reconocimiento del régimen talibán.

Además, el Ejecutivo comunitario ha negado informaciones periodísticas que señalan que estaría prevista una reunión entre dirigentes de la Unión Europea con autoridades afganas, y ha asegurado que tampoco hay una invitación para tratar los talibán la deportación de ciudadanos afganos.

"Lo que sí puedo confirmar, y no es nuevo, es que continúan los contactos a nivel técnico. Estos contactos se producen tras una carta conjunta de 20 ministros de Interior y Migración del pasado mes de octubre en la que pedían un mayor apoyo de la UE para los retornos a Afganistán a la Comisión", ha indicado en una rueda de prensa desde Bruselas el portavoz comunitario de migración, Markus Lammert.

El portavoz ha admitido que "los retornos a países políticamente sensibles", como es en el caso particular a Afganistán, "que aún afronta una grave situación humanitaria y de Derechos Humanos", y que por ello cualquier decisión de este tipo debe abordarse "de forma integral y coordinada".

También ha recordado que "cada decisión de retorno es una decisión individual adoptada por las autoridades de los Estados miembro" que se tome tras "una evaluación completa de las solicitudes de asilo". "Por tanto, solo las personas que no tienen derecho a permanecer en la UE entran en el ámbito de las normas de retorno", ha añadido, defendiendo que debe hacerse siempre conforme el Derecho de la UE y el Derecho Internacional.

Al ser preguntado sobre si los contactos con los talibán suponen el restablecimiento de las relaciones diplomáticas UE-Afganistán, el portavoz adjunto de la Comisión Europea, Olof Gill, ha respondido con "un no rotundo".

"La UE tiene el mandato del Consejo (Estados) para mantener contactos operativos con las autoridades de facto en Afganistán. ¿Qué significa esto? No significa, en absoluto, reconocimiento. Esto debe quedar claro", ha añadido acto seguido el portavoz de Exteriores de la Unión, Anouar El Anouni.

En todo caso, ha recordado que la Unión Europea mantiene presencia en Afganistán "para facilitar los contactos, supervisar la situación, asistir a los Estados miembro" y seguir prestando "apoyo en beneficio del pueblo afgano".

20 PAÍSES PIDEN DEPORTACIONES

El pasado 18 de octubre, veinte países europeos, con Alemania y Bélgica a la cabeza, solicitaron a la Unión Europea que acelerase las tramitaciones de deportación de ciudadanos afganos sin permiso de residencia, a pesar de los avisos de Naciones Unidas sobre el enorme peligro al que se exponen en su retorno bajo el régimen fundamentalista de los talibán.

El una carta al comisario de Migración, Magnus Brunner, los países firmantes --entre los que no está España--, instaron a la Comisión para que tome medidas "medidas concretas para facilitar el retorno voluntario y forzoso de los ciudadanos afganos que no tienen derecho legal de residencia en la UE, y en particular de aquellos que representan una amenaza para el orden público".

"Países de norte a sur, de este a oeste, se enfrentan al mismo obstáculo: no podemos deportar a afganos ilegales o delincuentes, ni siquiera si han sido condenados", se lee en la carta.

Cabe recordar que ningún país excepto Rusia reconoce formalmente a los integristas, que se hicieron de nuevo con el poder en agosto de 2021 tras tomar el país con la fuerza, y han sido acusados de aplastar los Derechos Humanos, en especial los de las mujeres, y otras comunidades vulnerables.