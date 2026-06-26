Bruselas pide un año más de protección para refugiados ucranianos pero no para ciudadanos en edad militar

Archivo - El comisario de Interior, MAgnus Brunner. - Sven Hoppe/dpa - Archivo

BRUSELAS 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha propuesto este viernes prorrogar un año más --hasta marzo de 2028-- la protección temporal que la Unión Europea concede a los refugiados ucranianos que huyen de la guerra y que les permite residir y trabajar en territorio comunitario, pero ha pedido que esta vez queden fuera del mecanismo de protección los ciudadanos en edad militar que aún no hayan abandonado Ucrania.

De este modo, Bruselas quiere ofrecer "continuidad, claridad y estabilidad" a los más de 4 millones de ucranianos desplazados en la Unión Europea desde que estalló la guerra, pero atender también a las peticiones del Gobierno ucraniano, que quiere frenar la salida del país de quienes tienen "obligaciones militares", según ha explicado en una rueda de prensa el comisario de Interior, Magnus Brunner.

La revisión necesita aún el visto bueno del Consejo (gobiernos) para adoptar su forma definitiva, y no será aplicable a los ciudadanos ucranianos que ya se encuentran en territorio comunitario en virtud del marco de protección temporal activado en 2022.

EL Ejecutivo comunitario también ha aprovechado este anuncio para recordar a los Estados miembro el compromiso de transitar de manera gradual hacia alternativas legales y permanentes para la residencia de estos refugiados en la Unión, de modo que quienes están ya integrados trabajando o estudiando en algún país de la UE dejen de tener un estatus temporal.

En este contexto, Bruselas trabaja en cooperación con los Estados miembro interesados y con las autoridades ucranianas en un programa piloto de retorno voluntario y recuperación, con el que apoyar a quienes deseen regresar con apoyo práctico en ámbitos clave como el empleo, la vivienda y la educación en Ucrania.