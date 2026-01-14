Bruselas pide destinar dos tercios de los 90.000 millones para Kiev a compras militares con preferencia UE

Archivo - Los presidentes del Consejo Europeo, António Costa, y de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, escuchan al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, a su llegada a una cumbre de líderes de la UE en Bruselas. - SIERAKOWSKI FREDERIC / EUROPEAN UNION - Archivo

BRUSELAS 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha propuesto este miércoles que dos tercios del préstamo de 90.000 millones de euros que la Unión Europea dará a Kiev para cubrir sus necesidades urgentes de financiación en 2026 y 2027, es decir, hasta 60.000 millones de euros, se destinen al gasto militar, con prioridad para las compras a la industria ucraniana y europea.

"Europa puede y debe seguir ofreciendo a Ucrania el apoyo que necesite para garantizar su estabilidad financiera y su capacidad para defenderse por sí misma", ha destacado el comisario económico, Valdis Dombrovskis, en una rueda de prensa en Bruselas para presentarlos detalles de la propuesta respaldada por el Colegio de Comisarios.

Bruselas espera que el primer desembolso pueda llevarse a cabo el próximo mes de abril, pero para que la propuesta sea adoptada necesita aún el visto bueno del Consejo (gobiernos) y Parlamento Europeo.

La presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, ha explicado en la misma comparecencia que la prioridad en las compras militares abordará tanto Ucrania como la Unión Europea y los socios del Espacio Económico Europeo (EEE), pero que, dado que el país está "en guerra contra Rusia", podrá recurrir "ocasionalmente" al exterior si no es posible cubrir las necesidades a tiempo en la región.

Los otros 30.000 millones de euros cubrirán las necesidades presupuestarias de Kiev y para garantizar la continuidad del funcionamiento de la Administración. Este apoyo estará sujeto a reformas no negociables, ha avisado Von der Leyen, ya que estará sujeto al programa de asistencia macrofinanciera para Ucrania que exige, por ejemplo, reforzar los mecanismos de lucha contra la corrupción.

Tras quedar frustrado el pasado diciembre el intento de Von der Leyen por convencer a los 27 de que el préstamo se pagara con la liquidez corriente de los activos rusos congelados en Europa, finalmente la ayuda será cubierta por los propios Estados miembro.

Según quedó establecido en las conclusiones de la cumbre de líderes de la UE de diciembre y recoge la propuesta de Bruselas, se basará en préstamos de la UE contraídos en los mercados de capitales con el respaldo del margen de maniobra presupuestario de la UE.

No obstante, ha recordado Von der Leyen, la movilización de recursos del presupuesto de la Unión como garantía de dicho préstamo "no repercutirá en las obligaciones financieras de República Checa, Hungría y Eslovaquia", que quedaron exentos a cambio de permitir el acuerdo para conceder el préstamo.

En todo caso, Kiev sólo tendrá que devolver los fondos prestados una vez acabe la guerra y si el régimen de Vladimir Putin cumple con sus obligaciones de compensación por los daños causados durante la invasión.